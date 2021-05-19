Экс-судья Чаус собирается вернуться в Украину. В новом видео он пригрозил похитителям компроматом

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус записал новое видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину и вместе с адвокатами ответить на все вопросы.

Чаус заявил, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей, а те передадут их правоохранителям.

«Люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А, зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь [...]. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись к этим материалам со всей ответственностью, несмотря на должности, статус и фамилии, указанные мной», — сказал Чаус.

Первое видеообращение Чауса при сохранении было подписано «привет Петр Алексеевич», намекая на Порошенко. Новое видео при сохранении подписано «Гран привет». Вероятно, речь идет о бывшем депутате от «Блока Петра Порошенко» Александре Грановском.

Адвокат Чауса Александр Вишневый в комментарии «Украинской правде» заявил, что не верит заявлениям экс-судьи.

«Он 1,5 месяца в изоляции от семьи и адвокатов. Если эти материалы подготовили за это время, то не исключено, что их формировали под психологическим давлением. Рукописные записи, действительно, есть. Он готовился защищать себя в Украине и собирал материалы, но пока они находятся по месту его постоянного проживания в Молдове. Похитили его, фактически, без вещей, в одной одежде и после похищения никаких вещей или документов ему никто не передавал. Поэтому эти заявления весьма сомнительны», — сказал он.