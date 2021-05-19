Экс-судья Чаус собирается вернуться в Украину. В новом видео он пригрозил похитителям компроматом

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус записал новое видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину и вместе с адвокатами ответить на все вопросы.
Чаус заявил, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей, а те передадут их правоохранителям.
«Люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они сделают все, чтобы я замолчал. А, зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь [...]. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись к этим материалам со всей ответственностью, несмотря на должности, статус и фамилии, указанные мной», — сказал Чаус.
Первое видеообращение Чауса при сохранении было подписано «привет Петр Алексеевич», намекая на Порошенко. Новое видео при сохранении подписано «Гран привет». Вероятно, речь идет о бывшем депутате от «Блока Петра Порошенко» Александре Грановском.
Адвокат Чауса Александр Вишневый в комментарии «Украинской правде» заявил, что не верит заявлениям экс-судьи.
«Он 1,5 месяца в изоляции от семьи и адвокатов. Если эти материалы подготовили за это время, то не исключено, что их формировали под психологическим давлением. Рукописные записи, действительно, есть. Он готовился защищать себя в Украине и собирал материалы, но пока они находятся по месту его постоянного проживания в Молдове. Похитили его, фактически, без вещей, в одной одежде и после похищения никаких вещей или документов ему никто не передавал. Поэтому эти заявления весьма сомнительны», — сказал он.
- 3 апреля адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдовско-украинскую границу. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.
- 17 мая Чаус впервые записал видео после похищения. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением.