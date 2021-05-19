Екссуддя Чаус збирається повернутися в Україну. У новому відео він пригрозив викрадачам компроматом

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус записав нове відеозвернення, в якому заявив, що має намір повернутися в Україну і разом з адвокатами відповісти на всі запитання.

Чаус заявив, що передасть своїм друзям рукописні записи з компроматом на своїх викрадачів, а ті передадуть їх правоохоронцям.

«Люди, причетні до мого викрадення в 2016 році, бояться мого повернення. Вони зроблять все, щоб я замовк. А, знаючи їх можливості, в тому числі і фінансові, я переживаю за своє життя [...]. Прошу правоохоронні органи України поставитися до цих матеріалів з усією відповідальністю, не дивлячись на посади, статус та прізвища, вказані мною», — сказав Чаус.

Перше відеозвернення Чауса при скачуванні було підписано «привіт Петро Олексійович», натякаючи на Порошенка. Нове відео при скачуванні підписано «Гран привіт». Ймовірно, йдеться про колишнього депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського.

Адвокат Чауса Олександр Вишневий в коментарі «Українській правді» заявив, що не вірить заявам екссудді.

«Він 1,5 місяці в ізоляції від сім’ї і адвокатів. Якщо ці матеріали підготували за цей час, то не виключено, що їх формували під психологічним тиском. Рукописні записи, дійсно, існують. Він готувався захищати себе в Україні і збирав матеріали, але наразі вони знаходяться за місцем його постійного проживання у Молдові. Викрали його, фактично, без речей, в одному одязі і після викрадення ніяких речей чи документів йому ніхто не передавав. Тому ці заяви дуже сумнівні», — сказав він.