Судью Чауса нашли в Винницкой области

Бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. Его несколько месяцев назад похитили в Молдове.
Эту информацию «Бабелю» подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.
По их данным, в настоящее время Чауса везут в Киев.
Как писали СМИ, об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.
Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил, что сначала в поселок прибыли полицейские и подтвердили личность Чауса и задержали его, потому что он находится в розыске по обвинению в коррупции. Но после этого на место прибыли сотрудники СБУ, которые забрали бывшего судью с собой и вывезли в неизвестном направлении.
Фотографию Чауса первыми обнародовали издание «Цензор.НЕТ» и пророссийское СМИ «Страна.ua». А информацию об обнаружении бывшего судьи первым сообщил блогер Анатолий Шарий, против которого в Украине возбудили дело по госизмене.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- 17 мая Чаус впервые записал видео после похищения. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением. Во втором видео он пригрозил похитителям компроматом. В июне Чаус обвинил директора НАБУ Сытника в преследовании. Бюро назвало это ложью.