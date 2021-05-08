СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові екссудді Чауса

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові українського колишнього судді Миколи Чауса.
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката екссудді Олександра Вишневого.
«Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ, і я спілкувався із слідчим. Але що стосується статей, інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше», — розповів він, додавши, що заяву в СБУ подали ще 12 квітня, але провадження розпочали тільки зараз.
Видання «Українська правда» з посиланням на СБУ повідомило, що розслідування ведеться за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення) і 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон).
Напередодні дружина Чауса звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона просила лідера держави втрутитися в пошуки її чоловіка.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши молдовсько-український кордон. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- За місяць до цього, 3 березня, Верховний суд Молдови відмовився надати Чаусу політичний притулок. У САП після цього заявили, що тепер суд першої інстанції Молдови продовжить слухання справи про екстрадицію судді. В Україні Чаусу загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років.
- У кінці квітня ЗМІ дізналися про українців, які можуть бути причетні до викрадення. Згодом молдовські ЗМІ опублікували маршрут викрадачів Чауса.