СБУ открыла уголовное дело по факту исчезновения в Молдове экс-судьи Чауса

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского бывшего судьи Николая Чауса.
Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката экс-судьи Александра Вишневого.
«Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но что касается статей, информации пока нет. Буду знать чуть позже», — рассказал он, добавив, что заявление в СБУ подали еще 12 апреля, но производство открыли только сейчас.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на СБУ сообщило, что расследование ведется по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение) и 332 (незаконная переправка лиц через госграницу).
Накануне жена Чауса обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Она просила главу государства вмешаться в поиски ее мужа.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- За месяц до этого, 3 марта, Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушать дело об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
- В конце апреля СМИ узнали об украинцах, которые могут быть причастны к похищению. После СМИ Молдовы опубликовали маршрут похитителей Чауса.