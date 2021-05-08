СБУ открыла уголовное дело по факту исчезновения в Молдове экс-судьи Чауса

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского бывшего судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката экс-судьи Александра Вишневого.

«Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали сотрудники СБУ, и я общался со следователем. Но что касается статей, информации пока нет. Буду знать чуть позже», — рассказал он, добавив, что заявление в СБУ подали еще 12 апреля, но производство открыли только сейчас.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на СБУ сообщило, что расследование ведется по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение) и 332 (незаконная переправка лиц через госграницу).

Накануне жена Чауса обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Она просила главу государства вмешаться в поиски ее мужа.