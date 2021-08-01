«Состояние — не очень». Адвокат Кравец заявил, что смог встретиться с судьей Чаусом

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с бывшим судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом.
Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Я с ним пообщался, его состояние, честно говоря, не очень. Поэтому я прекрасно понимаю Службу безопасности Украины и, на мой взгляд, ему действительно угрожает опасность», — сказал адвокат. По мнению Кравца, СБУ «делает все правильно», обеспечивая охрану Чауса.
Адвокат добавил, что сейчас готовит документы, чтобы обеспечить Чаусу правовую помощь.
В другом сообщении Кравец пояснил, что Чаус пока не является задержанным и находится под защитой СБУ. «Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос», — добавил юрист.
30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. В то же время украинская власть требовала экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.