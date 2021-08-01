«Стан — не дуже». Адвокат Кравець заявив, що зміг зустрітися з суддею Чаусом

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що зустрівся з колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

«Я з ним поспілкувався, його стан, чесно кажучи, не дуже. Тому я прекрасно розумію Службу безпеки України і, на мій погляд, йому дійсно загрожує небезпека», — сказав адвокат. На думку Кравця, СБУ «робить усе правильно», забезпечуючи охорону Чауса.

Адвокат додав, що наразі готує документи, щоб забезпечити Чауса правовою допомогою.

В іншому повідомленні Кравець пояснив, що Чаус поки не є затриманим і перебуває під захистом СБУ. «Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини розвʼязати це питання», — додав юрист.