«Не викрадали». В СБУ вперше відреагували на ситуацію з екссуддею Чаусом, якого вимагає віддати НАБУ

Служба безпеки України не «викрадала» колишнього суддю Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень, зараз він перебуває на лікуванні.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі СБУ.

«Зважаючи на його фізичний і моральний стан після тривалого позбавлення волі, наразі йому надається необхідна медична допомога», — заявили в СБУ, запевнивши, що слідчі постійно контактують із родичами Чауса, зокрема з його дружиною Світланою.

Також в СБУ нагадали, що з травня 2021 року її слідчі розслідують справу про викрадення екссудді Чауса та незаконне переправлення його через державний кордон.