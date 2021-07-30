«Поліцейські на зв’язок не виходили»: у НАБУ прокоментували інформацію про затримання Чауса у Вінницькій області

У Національному антикорупційному бюро заявили, що поліцейські, які затримали у Вінницькій області колишнього суддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
«Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на звʼязок із детективами НАБУ не виходили», — пояснили у відомстві.
Там також закликали поліцейських дотримуватися закону та передати Чауса до НАБУ.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка Вінницької області. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю з собою та вивезли в невідомому напрямку.
- 3 квітня адвокати екссудді Дніпровського райсуду Києва Чауса повідомили про його викрадення. За їхніми словами, Чауса викрала в центрі столиці Молдови група озброєних людей і вивезла в невідомому напрямку.
- 5 квітня глава МВС Молдови заявив про затримання першого підозрюваного. За його словами, Чауса викрали іноземні громадяни, вони вже покинули країну, перейшовши кордон з Україною. Листувалися організатори викрадення українською мовою.
- 17 травня Чаус уперше записав відео після викрадення. Він запевнив, що скоро повернеться в Україну. Його адвокат вважає, що екссуддя записав відео під тиском. У другому відео він пригрозив викрадачам компроматом. У червні Чаус звинуватив директора НАБУ Ситника в переслідуванні. Бюро назвало це брехнею.