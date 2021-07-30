«Полицейские на связь не выходили»: в НАБУ прокомментировали информацию о задержании Чауса в Винницкой области

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что полицейские, которые задержали в Винницкой области бывшего судью Николая Чауса, не выходили на связь.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили», — пояснили в ведомстве.
Там также призвали полицейских соблюдать закон и передать Чауса в НАБУ.
- 30 июля Николая Чауса обнаружили в Винницкой области. О появлении бывшего судьи в поселке Мазуривка полицейским сообщил местный житель. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, прибывшие на место происшествия и подтвердившие его личность. Затем приехали сотрудники СБУ, они забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- 3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении. По их словам, Чауса похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.
- 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя границу с Украиной. Переписывались организаторы похищения на украинском языке.
- 17 мая Чаус впервые после похищения записал видео. Он заверил, что скоро вернется в Украину. Его адвокат считает, что экс-судья записал видео под давлением. Во втором видео он пригрозил похитителям компроматом. В июне Чаус обвинил директора НАБУ Сытника в преследовании. Бюро назвало это ложью.