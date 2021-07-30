«Полицейские на связь не выходили»: в НАБУ прокомментировали информацию о задержании Чауса в Винницкой области

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что полицейские, которые задержали в Винницкой области бывшего судью Николая Чауса, не выходили на связь.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили», — пояснили в ведомстве.

Там также призвали полицейских соблюдать закон и передать Чауса в НАБУ.