«Не похищали». В СБУ впервые отреагировали на ситуацию с экс-судьей Чаусом, которого требует отдать НАБУ

Служба безопасности Украины не «похищала» бывшего судью Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий, сейчас он находится на лечении.

Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.

«Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в Службе, заверив, что следователи постоянно контактируют с родственниками Чауса, в частности, с его женой Светланой.

Также в СБУ напомнили, что с мая 2021 года следователи Службы расследуют дело о похищении экс-судьи Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.