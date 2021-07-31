«Не похищали». В СБУ впервые отреагировали на ситуацию с экс-судьей Чаусом, которого требует отдать НАБУ

Служба безопасности Украины не «похищала» бывшего судью Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий, сейчас он находится на лечении.
Об этом «Бабелю» сообщили в пресс-службе СБУ.
«Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в Службе, заверив, что следователи постоянно контактируют с родственниками Чауса, в частности, с его женой Светланой.
Также в СБУ напомнили, что с мая 2021 года следователи Службы расследуют дело о похищении экс-судьи Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.
«Отдельно обращаем внимание на то, что вчера [30 июля] на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ», — добавили в службе.
Как отмечается, следователи получили от Чауса информацию о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий, из-за чего и были приняты меры для обеспечения его безопасности.
«В своих действиях Служба безопасности Украины исходит из того, что согласно Конституции Украины жизнь человека является высшей ценностью. И сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства», — заявили в СБУ и назвали попытки подать обществу информацию с другой стороны «обычными манипуляциями».
Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил на своей странице в Facebook, что после заявления СБУ снова попытается встретиться со своим подзащитным.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Но после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы с требованием отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ.
- В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. В то же время украинская власть требовала экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 8 апреля журналисты сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту.
- 16 мая в Telegram-канале «ChausUA Николай Чаус» опубликовали видео, на котором экс-судья сказал, что «жив и здоров», а также заявил, что его действительно похищали, «но не сейчас, а в 2016 году».