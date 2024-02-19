Путін помер 26 жовтня 2023-го о 20:42, говорить російський професор Валерій Соловей — улюблений експерт українських медіа і зірка YouTube. Хто він і навіщо (ну навіщо?!) його досі кличуть в ефіри

Націоналіст і ліберал

Валерію Соловʼю 63 роки. Він народився в Щасті на Луганщині, якийсь час жив з батьками в Івано-Франківській області, пізніше переїхав у Москву. Соловей закінчив Московський державний університет (МДУ), а в 1987 році став кандидатом історичних наук. У 2007-му почав працювати професором і завідувачем кафедри реклами та звʼязків з громадськістю Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ). Цей виш готує російських дипломатів.

Приблизно тоді Соловей став відомий російській публіці. Російський журналіст і дослідник пропаганди Ілля Шепелін розповів «Бабелю», що в МДІМВ Соловей зібрав навколо себе так званих націоналістів-інтелектуалів. У 2008 році професор випустив книгу «Кров і ґрунт російської історії», яка, за словами Шепеліна, була «накачана пафосними та беззмістовними фразами про російське бачення світу». Соловей також був науковим керівником одного з головних російських націоналістів Володимира Тора.

Валерій Соловей в МДІМВ, 2009 рік. Facebook / «Бабель»

У 2011 році в рф розпочалася серія найбільших у сучасній російській історії опозиційних мітингів, які потім узагальнено назвали «Протести на Болотній». Приводом стали масові фальсифікації на парламентських виборах, що призвели до перемоги путінської партії «Єдина росія». Мітинги тоді влаштовували не тільки ліберали, а й російські націоналісти. Шепелін каже, що від націоналістів їх організовував Соловей, який завжди залишався в тіні й публічно не афішував своєї причетності. У 2020 році російський опозиціонер Даніїл Константінов розповідав, що у 2011-му багато спілкувався з Соловʼєм з приводу мітингів — Константінов тоді сам організовував націоналістичні марші.

Того ж року Соловей, за словами Константінова, запропонував йому терміново провести несанкціоновану акцію біля Кремля. Константінов вирішив, що це провокація, яка має скомпрометувати протестний рух, і відмовився. Після цього професор пообіцяв, що в нього почнуться проблеми, бо Соловей має зв’язки в адміністрації президента. Проблеми в Константінова дійсно почалися — в березні 2012-го його затримали й звинуватили у вбивстві.

Затримання Даніїла Константінова, 2012 рік. Facebook / «Бабель»

«У Константінова було алібі, він був на дні народження матері, але його все одно посадили на вісім років. Він прямо пов’язує це з погрозами Соловʼя», — каже Ілля Шепелін.

Соловей у коментарі «Бабелю» стверджує, що здебільшого був учасником мітингів, а не організатором.

«Єдиний випадок був у 2012 році, — каже Соловей. — Тоді я проводив мітинг біля станції метро «Улица 1905 года», і це був єдиний раз, коли я виступив організатором».

Щодо Константінова, то Соловей говорить, що бачився з ним лише кілька разів у житті, і це завжди було в присутності інших людей. Жодних пропозицій провести мітинг біля Кремля чи погроз не було, стверджує професор.

У 2012 році Соловей заснував партію «Нова сила». У статті, яку він опублікував на сайті «Русская платформа», Соловей пояснював, що росії потрібна націоналістична партія, яка буде захищати інтереси етнічних росіян, але зможе залучити й ліберальну аудиторію.

«Переконливість будь-якого політичного послання критично залежить від довіри до людей, які з ним виступають. З цим у російського націоналізму справжня біда. Єдиний політик, відомий поза власне націоналізмом, — це Дмитро Рогозін. Однак його персональне послання, швидше за все, буде у свідомо обмежених рамках і адресуватиметься традиційному націоналістичному електорату», — писав тоді Соловей.

У 2013 році російське Міністерство юстиції відмовилося реєструвати партію «Нова сила». У 2016-му Соловей говорив в інтервʼю, що партія не функціонує, бо її членам «погрожували репресіями». Але на той момент і сам Соловей охолов до націоналістичних ідей. Він почав співпрацювати з Партією росту, що позиціонувала себе як ліберальна і правоцентрична. Соловей пояснює: він завжди розумів, що націоналістичні рухи в росії не мають перспектив.

У 2016 році Партія росту балотувалася в Держдуму, але набрала лише 1,2% голосів і не пройшла. У 2018-му керівник партії та за сумісництвом бізнес-омбудсмен при адміністрації президента росії Борис Титов пішов на вибори президента. Соловей увійшов до його передвиборчого штабу як політтехнолог, що відповідав за ідеологію майбутньої кампанії. На виборах Титов не набрав і одного відсотка.

Борис Титов. Wikipedia / «Бабель»

«Навряд чи це [робота в передвиборчому штабі Титова] говорить про якийсь особливий зв’язок з Кремлем. В росії не так багато можливостей для політтехнолога заробити грошей. Тому вибори довгий час були чи не єдиним таким варіантом», — пояснює Ілля Шепелін.

Сам Соловей каже, що не мав жодних високих посад у команді Титова, але допомагав сформулювати ідеологічне послання до виборців. Після виборів вони припинили співпрацю «за взаємною згодою».

Шлях політолога

Після того, як «Нову силу» відмовився реєструвати російський Мінʼюст, Соловей зосередився на кар’єрі публічного політолога. У 2014 році він коментував російському YouTube-каналу NevexTV звільнення українською армією Слов’янська. Бойовиків самопроголошеної «ДНР» він називав «ополченцями». На власному YouTube-каналі Соловей почав публікувати записи своїх лекцій в МДІМВ. Там він розповідав про владу, політику і маніпуляції. Соловʼя почали запрошувати в ефіри ліберальних і опозиційних до російської влади каналів. У 2015-му він випустив книгу «Абсолютна зброя», в якій розбирав методи російської пропаганди.

Першого серпня 2016 року Соловей написав у Facebook, що адміністрацію президента путіна очолить Антон Вайно, на той час — заступник глави АП Сергія Іванова. Вайно і зараз є одним з найбільш закритих і непублічних російських чиновників, а в серпні 2016-го про нього взагалі мало хто знав. Дванадцятого серпня Вайно дійсно призначили головою АП, він досі залишається на посаді. Справдився і ще один інсайд Соловʼя про те, що іншого заступника глави АП Вʼячеслава Володіна призначать спікером Держдуми. Настільки точний і неочікуваний прогноз одразу перевів Соловʼя в статус людини, яка, може бути, справді має інсайди з Кремля.

У той період Соловʼя почали запрошувати й українські медіа. У нього часто брали інтервʼю — зокрема «Лівий берег» і «Громадське». Він розповідав, наприклад, що на межі 2014—2015 років Україна і росія вели неформальні розмови про те, на яких умовах Україна може відмовитися від претензій на окупований Крим. Звідки в нього така інформація, Соловей не уточнив.

Головна тема, про яку постійно говорив Соловей — це здоров’я володимира путіна та зміна влади в росії. Ще у 2016 році він казав, що в росії, вірогідно, пройдуть дострокові президентські вибори, а путін не зможе балотуватися через «обставини непереборної сили». Тому він підготує наступника, яким, за даними Соловʼя, міг стати колишній охоронець путіна, губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Жоден з цих прогнозів не справдився — путін набрав на виборах 77% голосів, а Дюмін досі залишається очільником Тульської області.

Путін у Тульському суворовському училищі. Дюмін стоїть позаду. Facebook / «Бабель»

«Його феномен — це те, як він подає інформацію. Він може говорити 80% правильних речей, аргументувати академічно. Про пропаганду, маніпуляції, про настрої в росії. Він справляє враження розумної людини, тому багато хто повірив, що, може, і про те, що відбувається в Кремлі, він дійсно щось знає», — пояснює Ілля Шепелін.

Весь цей час Соловей продовжував працювати в МДІМВ, що теж було парадоксом. Наприклад, Андрія Зубова, викладача, який навчав, зокрема, Сергія Лаврова, звільнили з вишу у 2014 році — Зубов засудив анексію Криму. Але Соловʼя довго не чіпали, він пішов з МДІМВ тільки у 2019 році. На своєму YouTube-каналі він продовжував натякати на смертельну хворобу російського президента.

«Соловей зрозумів, як працюють алгоритми YouTube, і почав використовувати їх на свою користь. У будь-якому інтерв’ю з ним можна було вставити в заголовок щось про смерть путіна чи наступника — і воно набирало мільйони переглядів. Медіа підсіли на цю голку», — каже Шепелін.

YouTube / «Бабель»

У розмові з «Бабелем» Соловей переконує: його довго не звільняли з МДІМВ, бо для цього не було формальних підстав. За словами професора, звільнити його двічі вимагав віцепремʼєр рф Олександр Хлопонін. Однак у 2019 році ситуація погіршилася, і керівництво вишу звільнило Соловʼя, бо на них тиснуло російське МЗС.

Соловей каже, що не дає прогнозів, а ділиться своїми інсайдами. І стверджує, що не говорив, що путін точно не піде на вибори — просто пояснював, що така вірогідність існує через погане здоров’я російського президента.

«За заголовки медіа я не відповідаю», — каже він.

Генерал СВР

Двадцять сьомого вересня 2020 року в Telegram з’явився анонімний канал «Генерал СВР». За легендою його веде колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки росії, який називає себе Віктором Михайловичем. У другому пості канал рекомендував подивитися інтерв’ю Соловʼя Дмитру Гордону (6,2 млн переглядів), яке вийшло 22 вересня 2020 року. А Соловей порадив читати «Генерала СВР» у своєму Telegram-каналі.

У жовтні 2020 року «Генерал СВР» розповів, які путін дає прізвиська своїм підлеглим. Спікера Держдуми Вʼячеслава Володіна він нібито називає «голубець», а Дмитра Медведєва — «фунтик». Потім — що ФСБ завербувала голову Офісу президента Україні Андрія Єрмака ще в 2019 році. А ще — що путін давно не з’являється на публіці, а замість нього виходить дублер. Таких дублерів нібито було двоє до 2019 року — тоді один з них помер, і довелося терміново шукати заміну.

У 2021 році «Генерал СВР» завів канал на YouTube. На відео автор не показує обличчя, а голос змінює за допомогою штучного інтелекту. На свої ефіри «генерала» запрошував і Соловей — він говорив, що не може розкрити його справжнього імені, але ручається за реальність цієї людини та її джерел.

Telegram

«Генерал СВР» залишив в описі каналу реквізити гаманця Webmoney, на який збирав донати. Виявилося, що гаманець належить українському адвокату з Харкова Віктору Єрмолаєву. В коментарі «Медузі» 16 лютого 2022 року Єрмолаєв заявив, що не має стосунку до «Генерала СВР» чи Валерія Соловʼя. Зараз цих реквізитів в описі каналу немає.

«Генерал СВР — це можливість для Соловʼя легалізувати свої інсайди і джерела. Вочевидь, це його проєкт, навіть якщо це сумісна творчість», — каже Ілля Шепелін.

Соловей стверджує, що незнайомий з Віктором Єрмолаєвим, і що той не має жодного стосунку до каналу «Генерал СВР». Він каже, що канал веде група людей, з якими він знайомий. Сам професор лише допомагав каналу розкрутитися.

І Соловей, і «Генерал СВР» продовжують розповідати, що путін скоро зникне з політики. Соловей запевняє, що в путіна рак, а «Генерал СВР» — що хвороба Паркінсона.

Постійні експерти українських медіа

З 24 лютого 2022 року Соловей і «Генерал СВР» стали регулярними експертами та джерелом «інсайдів» про війну для українських і західних медіа.

З квітня 2022 року про те, що путін смертельно хворий, писали таблоїди The Sun і Daily Star — вся інформація була від «Генерала СВР». Головним джерелом «Генерал СВР» став і для видання New Lines Magazine, яке аналізувало, чи дійсно путін може бути хворим. Довіри словам Соловʼя додала й інформація від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, що в путіна дійсно рак.

У 2022 році Соловей регулярно з’являвся на стримах колишнього російського адвоката Марка Фейгіна — фрагменти цих відео публікувала ТСН на своєму каналі. Наприклад про те, що путін уже ухвалив рішення завдати ядерного удару по Україні (8 жовтня 2022 року, 233 тисячі переглядів). У липні 2022-го інтерв’ю в Соловʼя брала Наталія Мосейчук (176 тисяч переглядів). Після смерті Євгенія Пригожина 23 серпня 2023 року Соловей заявив, що колишній очільник «ПВК Вагнера» інсценував свою смерть і переховується у Венесуелі. Про це написали західні видання Newsweek і The Independent, українські сайти «Діалог.Ua», «Фокус».

У листопаді 2022 року Соловей в інтерв’ю УНІАН серед іншого розповідав, що путін не поїхав на саміт G-20, бо боявся отримати ляпаса від когось з учасників. Нібито охорона президента порадила йому не їхати.

Соловей також постійний гість Дмитра Гордона та YouTube-каналу «Фабрика новин». На каналі Гордона з початку великої війни вийшло три інтерв’ю із Соловʼєм — сумарно вони набрали майже шість мільйонів переглядів.

YouTube

«Фабрика новин» — це нова назва YouTube-каналу «Україна 24». Власник — Ростислав Буняк, який працював у газеті «Сьогодні», а згодом став керівником департаменту диджитал-напрямку «Новинної групи Україна». Соловей коментує для каналу майже все — від окультизму путіна до військових планів Кремля. Найпопулярніші відео набирають до мільйона переглядів.

Смерть путіна

Наприкінці жовтня 2023 року «Генерал СВР» написав, що путін помер, його тіло лежить у морозильнику, а обов’язки президента виконує двійник. Того ж дня цю інформацію «підтвердив» Валерій Соловей. Приблизно за тиждень представник ГУР Андрій Юсов сказав, що всі повідомлення про смерть путіна — чутки.

Про це написали майже всі українські медіа, деякі при цьому уточнили, чому інформації «Генерала СВР» і Соловʼя не варто довіряти. Та іноді це виглядало абсурдно. Наприклад, у листопаді 2023 року «24 канал» написав, чому не варто довіряти Соловʼю та «Генералу СВР». Водночас на YouTube «24 каналу» й далі виходить регулярна рубрика, де «Генерал СВР» обговорює події в Україні та світі.

Деякі медіа продовжують використовувати Валерія Соловʼя як експерта, а «Генерала СВР» — як джерело новин. Наприклад, сайт УНІАН, який постійно постить інформацію від «Генерала СВР» про стан здоров’я путіна. Або сайт «Діалог.Ua», який у січні 2024-го дав прогноз від Соловʼя, що війна, ймовірно, закінчиться до кінця року. Інтерв’ю із Соловʼєм, уже після його заяв про смерть путіна, виходило на каналі «Прямий» і набрало майже 800 тисяч переглядів.

На думку української розвідки, чутки про смерть путіна поширюють спеціально, щоб перевірити реакцію суспільства. Таким чином, каже Андрій Юсов, спецслужби тестують, як вони можуть керувати країною за різних сценаріїв. Wall Street Journal теж пише, що подібні чутки грають на руку путіну.

«Якщо в росії колись дійсно станеться переворот, то в людей виникнуть сумніви в тому, що він реальний», — зазначає видання.

Шістнадцятого лютого 2022 року до Валерія Соловʼя прийшов з обшуком Слідчий комітет росії. Його допитали як свідка в справі про збурення ненависті, яка, за даними російських медіа, була пов’язана з каналом «Генерал СВР». «Медуза» з посиланням на джерела в адміністрації російського президента писала, що Соловʼя могли викликати на допит, бо у своєму стримі «він образив когось із впливових силовиків».

Затримання Валерія Соловʼя. Facebook

Зазвичай така підозра в росії автоматично означає тюремний строк. Але Соловʼя одразу відпустили. У Кремля, як писала «Медуза», до Соловʼя нібито немає претензій — він корисний для російської влади, бо збирає навколо себе конспірологів.

Соловей називає такі звинувачення абсурдними: «Будь-які чутки такого роду [про смерть путіна], навпаки, підривають легітимність режиму. Той, хто каже протилежне, нічого не розуміє в політиці». Справа про збурення ненависті, каже професор, досі відкрита, і він проходить у ній як свідок. На допитах після 16 лютого він більше не був, але розкривати інші подробиці не може через таємницю слідства.

Соловей продовжує жити в Москві. Він не відмовляється від своїх слів, що путін мертвий, і називає це фактом. А ще щомісяця проводить платні онлайн-трансляції.

«Минулого разу на закритій лекції він приймав запитання від глядачів, — каже Ілля Шепелін. — Дівчина купила квиток, щоб спитати, коли мобілізованих з фронту відпустять, у неї там чоловік. Він для багатьох став як Кашпіровський, що єдиний знає відповіді на запитання».

«Бабель» не знає відповідей на всі запитання, бо ми не Соловей і не Кашпіровський. Але за це ви нас і любите! Підтримайте нашу роботу: 🔸 у гривні, 🔸 Buy Me a Coffee, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: [email protected].