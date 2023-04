Fox News звільнив Такера Карлсона ― антивакцинатора, симпатика Трампа і путіна, прихильника теорій змов. Соловйов і Сімоньян уже пропонують йому роботу ― коротко розказуємо, хто такий Карлсон

Хто такий Такер Карлсон

Такеру Карлсону 53 роки, він народився в Сан-Франциско. Закінчив Трініті-коледж, має диплом історика, журналістську карʼєру почав у першій половині 1990-х. Працював у The Weekly Standard, The Wall Street Journal, The New Republic, The Daily Beast та інших газетах і журналах. У 2000 році пішов на телебачення, працював на CNN і PBS, де почав вести власні політичні шоу. Від 2009 року працював на Fox News, із 2016 року вів власне шоу Tucker Carlson Tonight.

Карлсон ― ультраконсерватор і прибічник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. Він періодично висловлювався на підтримку «Великої заміни» ― теорії змови про те, що американські еліти нібито планують замінити біле населення емігрантами з Африки та Ближнього Сходу. Хоча також кілька разів відмовлявся від підтримки цієї теорії. Під час пандемії коронавірусу Карлсон в ефірі свого шоу розповсюджував теорії про те, що вакцини нібито пригнічують імунну систему людини.

У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст ― виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. Він підтримував режим Башара Асада в Сирії, називав помилкою вбивство іранського генерала Касема Сулеймані, симпатизує володимиру путіну. Карлсон порівнював російського президента з американськими лібералами, стверджуючи, що ті «ненавидять Америку набагато більше за путіна». Ставлення Карлсона до різних країн і режимів коливалося залежно від позиції Трампа. Наприклад, коли у 2019 році Трамп зустрівся з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином, Карлсон заявив, що режим там, звісно, «гидотний, але ж всі уряди вбивають людей, тож Кім не набагато гірший за інших».

Війну в Україні Карлсон нібито засудив, але насправді послідовно підтримував аргументи росії як до, так і після вторгнення. Він поширював російську конспірологічну теорію про американські біолабораторії на території України. Володимира Зеленського Карлсон називав «темною силою та інструментом тотального знищення». Він виступає проти допомоги Україні та за налагодження відносин із путінською росією.

Ох. А що за історія з позовом до суду?

Карлсон ― послідовний трампіст. Тому, коли в січні 2021 року Трамп не визнав результати виборів і заявив про свою перемогу, Карлсон повністю його підтримав. Він заявляв, що нібито у штаті Джорджія підрахунок голосів сфальсифікували. Крім того, в ефірі Fox News адвокати Трампа Сідні Пауел і Рудольф Джуліані звинуватили у фальсифікаціях машини для електронного голосування. А пізніше Карлсон дав слово в ефірі Майку Лінделлу, який прямо звинуватив у цьому компанію Dominion Voting Systems, що розробляє ці машини. Dominion подала до суду, звинувативши Fox News у наклепі.

Такер Карлсон і Дональд Трамп у гольф-клубі Трампа, липень 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Юристи Dominion змогли довести, що у приватних бесідах і листуваннях Карлсон сумнівався в заявах Трампа, Пауел і Лінделла про фальсифікації. А отже, свідомо вводив в оману глядачів, а не просто помилявся. У цьому процесі Карлсон мав бути одним з ключових свідків, головним відповідачем був Fox News. Проте канал вирішив підписати мирову угоду, а Карлсона просто звільнити. За те, щоб не доводити справу до суду присяжних і не допитувати свідків, Fox News заплатив Dominion $787,5 мільйона.

На це рішення могла вплинути й інша справа. Ще один свідок у справі Dominion Voting Systems, продюсерка шоу Tucker Carlson Tonight Еббі Гроссберг у березні 2023 року подала позов проти Fox і заявила, що керівництво каналу хотіло змусити її дати неправдиві свідчення, а на каналі панує атмосфера сексизму, приниження і дискримінації. Los Angeles Times, посилаючись на власні джерела в компанії, пише, що цей позов міг змусити Fox News швидко закрити Tucker Carlson Tonight, аби уникнути інших можливих проблем.

Проблем у Fox News чимало. Окрім Dominion Voting Systems, аналогічний позов подала компанія Smartmatic, яка теж розробляє машини для електронного голосування. Через цей позов Fox News ще у 2021 році зняли з ефіру програму ведучого Лу Доббса, у якій лунали звинувачення проти Smartmatic. Суд триває, і вимоги у Smartmatic більші, ніж у Dominion ― $2,7 мільярда.