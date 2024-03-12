Романа Світана вважають військовим експертом з підходящою біографією і досвідом. Однак його прогнози переважно хибні. Чому — копаємо глибше й аналізуємо

Роману Світану 60 років, він народився в Макіївці Донецької області. У 1981 році поступив у Чернігівське льотне училище, яке закінчив у 1985-му, і залишився там льотчиком-інструктором. Світан казав, що з 18 років літав на винищувачі, став командиром ескадрильї, а після 1995 року, коли Чернігівське льотне училище розформували, літав на гвинтокрилах. Загалом, за словами Світана, він налітав 1 800 годин.

У 1997 році Світан звільнився в запас за станом здоровʼя. Він розповідав, що тоді в українській армії були важкі часи — банально не вистачало авіаційного пального для польотів. Після служби він жив у Донецьку і займався, за власними словами, комерцією.

Співрозмовник «Бабеля» в Повітряних силах, який попросив не називати його імʼя, розказує, що як інструктор Світан літав на Л-39, це навчально-тренувальний літак. «Ніякого бойового досвіду в нього немає. А військові льотчики в авіації Повітряних сил, які памʼятають ті часи, доволі скептично ставляться до «нальоту» Світана. Незрозуміло, як він міг налітати 1 800 годин, якщо тоді в армії справді було скрутно з пальним», — каже джерело.

Роман Світан у 2019 році. Погони відповідають званню підполковника Повітряних сил України. Facebook

У 2014 Світан був одним з активістів Євромайдану в Донецьку. У березні 2014-го головою Донецької ОДА призначили олігарха Сергія Таруту, Світан став його радником.

«Мені його порекомендували як людину, яка розбирається в місцевих реаліях, — каже Тарута «Бабелю». — [Донецьку обласну] адміністрацію вже тоді захопили, охочих працювати було не так багато. Роман сказав, що він готовий. У нього була гарна репутація відповідальної людини».

Інший помічник Тарути, Костянтин Батозський розповів «Бабелю», що Світан був хорошим комунікатором завдяки знайомствам у Донецькій області. Тому допомагав Таруті будувати команду і координував різні структури ОДА в області.

У червні 2014 року Світан потрапив у полон. «Його викрали на вулиці [в Донецьку] — таке траплялося з багатьма активістами», — каже Батозський. Схопили Романа бойовики групи Олександра Бородая, який на той час був «прем’єр-міністром ДНР». У полоні Світана катували, сильно поранили ногу — Тарута каже, що від нього хотіли отримати більше інформації про роботу української адміністрації. Згодом Світана передали в Горлівку польовому командиру Ігорю Безлеру. Батозський пояснює, що саме з Безлером було реально домовитися про обмін. «Усі інші домовленості із сєпарами були фрагментарними. Ти про щось домовляєшся, потім приходять нові люди, й усі домовленості зникають», — каже він.

Дев’ятого липня 2014 року Світана звільнили з полону. Цим займався Володимир Рубан, з яким Світан знайомий ще з часів Чернігівського льотного училища і який тоді відповідав за перемовини між українською владою і проросійськими бойовиками.

Після полону Світан не займався політикою. Сергій Тарута каже — був у важкому моральному і фізичному стані. У серпні Таруту звільнили з посади голови області, українська влада вже не контролювала Донецьк. Світан жив у Дніпрі, мав приятельські стосунки з командою тодішнього очільника Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

«Я його витягнув з полону, потім допомагав з реабілітацією», — каже «Бабелю» Геннадій Корбан.

Тоді ж Світан очолив донецький осередок партії «Укроп». Джерело в партії розказує «Бабелю», що це була формальна посада, бо донецького осередку як такого і не було. Але партії потрібна була людина, яка б представляла її в Мінʼюсті.

У 2019 році Світан став одним з героїв документального циклу «Герої українського Донбасу». Він коротко розповідав про себе і полон, а потім ділився думками про майбутнє окупованих територій.

Від початку повномасштабного вторгнення Світан став регулярним гостем в ефірах російської журналістки Юлії Латиніної. Він познайомився з нею ще після полону, відтоді вони приятелювали. Згодом Світана почали запрошувати як експерта й українські телеканали. Уже в червні 2022 року він активно коментував події на фронті.

Світан веде регулярну рубрику на «24 каналі» — «Воєнні зведення від Романа Світана». Так само він постійний експерт каналів «Фабрика новин», «Сейчас», «Радіо NV», ZAXID.NET, ТСН, УНІАН та інших. Відео з ним набирають сотні тисяч переглядів. Також Світан до кінця 2023 року був постійним експертом телемарафону «Єдині новини».

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Як і Жданов, Світан постійно дає прогнози про дії на фронті та закінчення війни. Майже всі — хибні.

19 вересня 2022-го — Україна може звільнити всю окуповану територію за 2—3 місяці, а росіяни «готові обміняти Херсонщину, Запоріжчину та Донбас і Крим».

Вересень 2022-го — росія запізнилася з мобілізацією, і вона не вплине на ситуацію на фронті.

Листопад 2022-го — у російській армії за пів року закінчиться важка військова техніка.

Грудень 2022-го — війна закінчиться у 2023-му, а українська армія до кінця року звільнить Мелітополь і Крим .

Лютий 2023-го — до кінця року Україна звільнить Крим.

Вересень 2023-го — «за місяць-півтора ЗСУ зруйнують російський фронт».

Світан сам визнає, що його прогнози часто помилкові. У колонці для сайту NV «Чому жоден оптимістичний прогноз щодо фронту на 2023 рік не справдився» блогер пояснював, що «кожен прогноз виходить із ситуації на цей момент». Та його аналітика часто не збігалася з реальністю.

Наприклад, він казав, що переоцінив шанси України у 2023-му, бо в січні 2023 року була «ледь не стовідсоткова впевненість», що в травні-червні того ж року Україна отримає літаки F-16. Насправді Нідерланди сказали, що готові передати літаки тільки в серпні 2023 року. Ба більше, у лютому 2023 року Світан запевняв, що Україна вийде до Азовського узбережжя незалежно від того, отримає літаки чи ні.

У листопаді 2023-го, коли було зрозуміло, що український контрнаступ не досяг мети, Світан продовжував стверджувати, що до кінця року ЗСУ дійдуть до Токмака. Тоді ж він прогнозував, що Україна звільнить окуповані території восени 2024 року. Та вже за місяць прогноз змінився — у грудні блогер сказав, що до кордонів ЗСУ зможуть вийти у 2025 році.

Романа Світана критикує речник Повітряних сил Юрій Ігнат. У лютому 2024 року Світан заявив, що F-16 вже прибули в Україну: «За деякими непрямими ознаками, особливо за запуском ракет, управлінням ракетами, можна говорити, що це вже має місце бути». Ігнат ці слова спростував і заявив, що вони вводять в оману й українців, і західних партнерів.

Світан помилився і в іншому — наприклад, говорив, що пілотам достатньо трьох місяців, щоб навчитися літати на F-16. А сам літак нібито набагато простіший в управлінні ніж ті, що є на балансі Повітряних сил. Насправді, як пояснював пілот із позивним «Фантом», який проходить цю підготовку, керувати F-16 складніше, а навчання займає щонайменше пів року.

«Роман Світан не може бути експертом з авіації та протиповітряної оборони, адже не має відповідної освіти чи навіть бойового досвіду. Він лише 12 років прослужив льотчиком-інструктором — дійшов до посади командира ескадрильї у далеких 1980—1090-х, тому не має права вішати локшину на вуха довірливих громадян», — каже Ігнат.

Світан відповідає, що почав літати, коли ще Ігнат «під стіл пішки ходив», а сам він за час роботи інструктором підготував сотню пілотів.

Давні знайомі Світана, з яким поговорив «Бабель», не бачать в його прогнозах нічого поганого. «Рома всі роки від початку війни моніторив, що відбувається на фронті. Він спілкується з різними командирами, вони йому передають інформацію. Він розуміє, що треба казати, а що — ні, і добре балансує в цьому жанрі», — стверджує Сергій Тарута, який продовжує спілкуватися зі Світаном.

Костянтин Батозський погоджується і додає: «Влада не готує фахових експертів, ця ніша має попит. Тому недивно, що виникає ціла когорта самопризначених експертів, у яких є своя аудиторія».

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