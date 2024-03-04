Олег Жданов — найпопулярніший «військовий експерт» України. Якби його прогнози справдилися, ми б виграли війну у 2022-му, США завалили б ЗСУ зброєю, а повномасштабного вторгнення просто не сталося б. Розбір

Олегу Жданову 57 років, він кадровий військовий. Про його біографію відомо небагато. Народився в Дрездені, навчався в артилерійському училищі в Хмельницькому. Потім служив у Західній групі радянських військ у Німеччині, а з 1992-го — пʼять років у 331-му самохідно-артилерійському полку. З 1997 до 1999 року викладав у Національній академії оборони України, потім працював у головному управлінні ракетних військ і артилерії. З 2004 до 2007 року служив у головному оперативному управлінні Генерального штабу. У 2007 році у званні полковника звільнився з армії. У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від «Самопомочі», але не пройшов.

Після 2014 року Жданов періодично з’являвся в медіа як військовий експерт. У нього була своя рубрика на сайті «Апостроф», де він аналізував військово-політичні новини. Жданова кликали експертом «Радіо Свобода», «Прямий», «Обозреватель». Особливо затребуваним він став наприкінці 2021 року, коли світ всерйоз обговорював ризики повномасштабної війни.

Жданов не вірив у велике вторгнення росії і активно його заперечував. В інтерв’ю «Радіо Свобода» в листопаді 2021-го, він говорив, що сухопутна операція армії рф з Криму — це «постріл собі в ногу», адже на перешийку росіян просто «перемелють» українські військові. Цей прогноз не справдився — в лютому 2022 року армія рф пішла в наступ саме на цьому напрямку і швидко захопила південь України.

За два дні до великого вторгнення блогер переконував, що основне завдання росії — не почати повномасштабну війну, а повернути Україну в Мінський процес. 24 лютого, коли і цей прогноз виявився хибним, Жданов заявив, що українська розвідка знала про дату початку наступу. А у вересні 2023 року вже стверджував, що війна з росією була неминучою .

Жданов постійно робив прогнози про дату закінчення війни і постійно помилявся. 21 березня 2022 року він припускав, що це станеться за кілька місяців — влітку. У вересні 2022-го Жданов дав новий прогноз — в найгіршому разі перемога буде влітку 2023 року. У квітні наступного року дата посунулася на кінець 2023-го.

Коли за версією Жданова закінчиться війна: 21 березня 2022-го — в серпні 2022 року. 20 квітня 2022-го — влітку 2023 року. 28 серпня 2022-го — навесні або влітку 2023 року. 23 січня 2023-го — восени 2023 року. 25 вересня 2023-го — весна-літо 2024 року. 31 жовтня 2023-го — червень 2024 року. 17 січня 2024-го — 2025 рік.

А ще з вересня 2022-го він переконував, що війна триватиме недовго (тобто менше за два-три роки) — у росії не вистачить сил і ресурсів. Навіть у січні 2024-го Жданов говорив, що в росії закінчився наступальний потенціал. Це теж виявилося помилкою — наприкінці другого року війни росія пішла в наступ.

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У 2023-му Жданов багато коментував український контрнаступ і тут теж прорахувався. В березні він констатував, що російські пропагандисти вже готують суспільство рф до поразки. У квітні прогнозував, що контрнаступ обвалить фронт і російська армія буде хаотично відступати. В серпні й вересні — що Україна вийде до Азовського узбережжя. У жовтні, коли військові й українська влада вже публічно визнавали, що контрнаступ провалився, Жданов традиційно змінив риторику.

«Я вважаю, що результат [контрнаступу] позитивний. Чому? Тому що я не дивився б зараз на квадратні кілометри просування вглиб оборони ворога, я б дивився на втрати, яких зазнає противник», — говорив блогер.

Жданов постійно помиляється і в питаннях міжнародної політики. Наприкінці 2023-го він спрогнозував: наступний рік стане переможним для України завдяки підтримці США і особисто Джо Байдена, для якого перемога України у війні стане головним козирем під час президентських виборів. Через це США відновлять поставки зброї (зокрема літаків) вже взимку 2023/24 року. Коли і цей прогноз виявився хибним, Жданов кардинально змінив думку і 27 лютого 2024 заявив, що директор ЦРУ Вільям Бернс, який 22 лютого відвідав Київ, привіз план капітуляції України. Про те, що Бернс справді був у Києві, писала New York Times, але про капітуляцію в статті не згадували.

Прогноз стосовно ролі Китаю у війні теж не справдився. Блогер казав, що Пекін буде активно схиляти Київ до мирних переговорів, однак КНР вибрала іншу політику — її керівництво воліє взагалі не контактувати з українською владою, натомість послідовно допомагає росії у війні.

Про перебіг війни на початку 2024-го Жданов теж не вгадав. Наприкінці грудня 2023-го він говорив, що в 2024 році Україна планує масштабний контрнаступ .

«Другий раз наступати на ті ж граблі [мається на увазі контрнаступ у 2023 році] ніхто не буде. Наступ буде проводитися за методиками НАТО: з вогневою підтримкою з повітря і вогневим ураженням за допомогою ракетних військ», — пояснював блогер.

Коли остаточно стало зрозуміло, що ЗСУ не планують наступати, Жданов вкотре кардинально змінив прогноз і 24 лютого 2024-го заявив, що цей рік стане для України роком оборони .

«Ми йдемо в глуху оборону, щоб максимально завдати збитків армії ворога і максимального зберегти наші війська для подальших військових операцій», — прогнозує «експерт».

Гадати, коли закінчиться війна, — невдячна справа. Щоб дійсно наблизити цей момент, підтримайте ЗСУ, задонатьте «Повернись живим».