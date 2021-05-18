Адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест. Генпрокурор тоже

Адвокаты главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обжаловали его домашний арест.
Об этом сообщил нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.
«Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время», — написал он.
О доводах и аргументах защиты он пообещал сообщить позднее.
Офис генпрокурора также подал апелляцию на круглосуточный домашний арест Медведчука, передает Интерфакс-Украина. Прокуроры настаивают на другой мере пресечения — содержание под стражей или залог в 300 миллионов гривен. Прокуроры изначально просили такую меру.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- ОПзЖ, как и в случае с санкциями против телеканалов Козака/Медведчука, опять заявила о «политической мести и расправе». Нардеп Тарас Козак находится в России. Возвращаться он не собирается.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении.
- 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что обжалует меру пресечения.