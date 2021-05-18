Адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест. Генпрокурор тоже

Адвокаты главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обжаловали его домашний арест.

Об этом сообщил нардеп фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.

«Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время», — написал он.

О доводах и аргументах защиты он пообещал сообщить позднее.

Офис генпрокурора также подал апелляцию на круглосуточный домашний арест Медведчука, передает Интерфакс-Украина. Прокуроры настаивают на другой мере пресечения — содержание под стражей или залог в 300 миллионов гривен. Прокуроры изначально просили такую меру.