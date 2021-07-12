Каким мы запомним Евро-2020: лучший бомбардир — автогол, рекорды Роналду и сборной Италии, невероятная Дания и везучая Украина

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Valerio Pennicino - UEFA / Contributor / Getty Images

Одиннадцатого июля закончился Чемпионат Европы по футболу 2020. В финальном поединке сборная Италии победила Англию в серии пенальти. Это первый чемпионат Европы, который проходил в 10 странах. А еще первый подобный турнир, который перенесли на год из-за чрезвычайных обстоятельств — пандемии коронавируса. По ходу самого чемпионата случилось немало событий, которые вошли в историю. «Бабель» вспоминает, чем запомнился Евро-2020. Это аномальное количество автоголов, личный рекорд Криштиану Роналду и командный — Италии, сборная Дании, которая стала главной сенсацией турнира. А еще сборная Украины, которая заставила переживать, радоваться и расстраиваться своих болельщиков.

Автогол — лучший бомбардир чемпионата Европы

Одна из главных аномалий этого розыгрыша Евро — невероятное количество автоголов. Первый гол в свои ворота забили турки в матче-открытии чемпионата против сборной Италии. Последний — датчане в полуфинале с Англией.

Всего на Евро-2020 было 11 автоголов. До этого за всю историю Евро, начиная с 1960 года, футболисты всего девять раз поражали свои ворота. Для сравнения, лучшие бомбардиры нынешнего чемпионата португалец Криштиану Роналду и чех Патрик Шик забили почти в два раза меньше — по пять голов.

Главным антигероем в этом плане стал вратарь сборной Польши Войцех Щенсный. Он не только забил самый быстрый автогол в истории чемпионатов Европы по футболу, на 18-й минуте встречи со Словакией, но и стал первым голкипером в истории турнира, который забил мяч в свои ворота. Правда, второе «достижение» Щенсного вскоре повторили еще два голкипера: Лукаш Градецки из сборной Финляндии в матче с Бельгией и Мартин Дубравка из сборной Словакии в матче с Испанией.

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсный забивает автогол во время матча со Словакией, 14 июня 2021 года. ANTON VAGANOV / Contributor / Getty Images

Уникальные достижения Роналду

Несмотря на то, что сборная Португалии вылетела уже в 1/8 финала, главная звезда команды Криштиану Роналду установил сразу несколько рекордов. Он стал единственным футболистом, который сыграл на пяти Евро — 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020. Также португалец обновил собственный рекорд по количеству сыгранных матчей на чемпионатах Европы — теперь у него их 25.

Благодаря пяти мячам на Евро-2020 Роналду вышел в лидеры бомбардиров в истории турниров — 14 голов. Француз Мишель Платини с 9 голами теперь занимает второе место.

Кроме того, эти пять мячей позволили Криштиану Роналду повторить мировой рекорд по голам за сборную. Теперь на его счету 109 мячей за национальную команду, как и у Али Даеи из Ирана. За свою сборную Даеи закончил играть в 2006 году. А вот Роналду пока продолжит выступать за Португалию, а значит сможет установить новый рекорд уже в ближайших матчах отбора на Чемпионат мира 2022 в сентябре этого года.

Криштиану Роналду празднует свой первый гол в игре против Франции, матч закончился со счетом 2:2, 23 июня 2021 года. Angel Martinez - UEFA / Contributor / Getty Images

Италии осталась одна игра до мирового рекорда

В финале Евро-2020 сборная Италии обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. Таким образом итальянцы продлили свою беспроигрышную серию до 34 матчей подряд. Они уже обновили национальный рекорд — предыдущий был в период с 1935 по 1939 год, когда Италия не проигрывала 30 матчей.

До мирового рекорда итальянцам остался всего один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия столько же игр не знала поражений с 1993 по 1996 год. У сборной Италии неплохие шансы на то, чтобы повторить это достижение. Следующий официальный матч итальянцы сыграют со сборной Болгарии в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 в сентябре этого года.

Одним из главных творцов такого успеха сборной Италии стал вратарь Джанлуиджи Доннарумма. В свои 22 года он установил рекордную серию без пропущенных голов в международных турнирах среди национальных сборных — 1 168 минут. На Евро-2020 вратарь провел три матча без пропущенных голов, совершил девять сейвов и стал героем серии пенальти в полуфинале против Испании и в финале против Англии. В итоге Доннарумма оказался первым голкипером в истории Евро, кто получил награду лучшего игрока турнира.

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма празднует с товарищами по команде победу на Евро-2020, после того как он отразил решающий пенальти в финале против Англии, 11 июля 2021 года. Laurence Griffiths / Staff

Сборная Дании — главное открытие Евро

Для датчан турнир начался с трагедии. В первом матче с Финляндией у главной звезды сборной Дании Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. Медики спасли игрока, а деморализованные датчане в итоге уступили финнам. В больнице Эриксену вживили дефибриллятор — устройство для поддержания сердечного ритма. Футболист говорит, что чувствует себя хорошо, но его профессиональная карьера пока под вопросом.

Во втором матче датчане проиграли сборной Бельгии. И только благодаря крупной победе над Россией сборная Дании заняла второе место в группе и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала датчане обыграли сборную Уэльса, а в четвертьфинале — чехов. Но в полуфинале сборная Дании уступила Англии из-за спорного пенальти в дополнительное время. И все же благодаря яркой и волевой игре датчане приобрели новых болельщиков по всему миру.

Игроки сборной Дании окружают Кристиана Эриксена, которому оказывают медицинскую помощь во время матча с Финляндией, 12 июня 2021 года. Stuart Franklin / Staff / Getty Images

Украина чуть не вылетела, но ей повезло дойти до четвертьфинала

В первом матче Евро украинцы дали бой сборной Нидерландов, но упустили ничью в конце поединка. Затем обыграли Северную Македонию. Но в решающем матче за прямой выход в плей-офф проиграли сборной Австрии.

Но украинцам дважды повезло. Сборная оказалась среди четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих группах, и поэтому смогла выйти в плей-офф. В 1/8 финала украинцам попался самый удобный соперник из всех возможных — сборная Швеции. В итоге украинцы обыграли шведов в дополнительное время, но уже в матче за выход в полуфинал крупно проиграли англичанам.

Несмотря на это, выступление на турнире национальной сборной под руководством Андрея Шевченко можно считать успешным. Ведь украинцы не только впервые в своей истории выступлений на Евро вышли из группы, но и смогли дойти до четвертьфинала.

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