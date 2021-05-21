Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом

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Киевский апелляционный суд оставил нардепа от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение суд принял 21 мая, рассмотрев апелляцию на решение Печерского суда Киева относительно меры пресечения. Решение апелляционного суда не подлежит обжалованию.

Отметим, решение суда первой инстанции обжаловали как адвокаты Медведчука, так и прокуратура.

В частности, защита нардепа просила отменить меру пресечения или отдать Медведчука на поруки. Адвокаты считают объявленное Медведчуку подозрение бездоказательным предположением, также они заявили о нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса и незаконности досудебного следствия.

Кроме этого, защитники нардепа уверяли, что прокуратура не доказала наличие рисков в случае применения более мягкого пресечения, потому что их подзащитный не будет бежать.

В то же время прокуратура просила взять Медведчука под стражу с альтернативой залога более 300 миллионов гривен, отмечая, что он может оказать давление на других фигурантов дела или скрыться.

После оглашения решения суда Медведчук заявил, что недоволен им.

«Безусловно я, как и мои адвокаты, недовольны решением суда. Потому что наша позиция была принципиальной и последовательной. С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в нашем обжаловании, но борьба против необоснованного обвинения, которое выдвигают мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применении ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться, и мы нацелены на такую борьбу. И я, и адвокаты», — сказал он.