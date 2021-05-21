Медведчук прибыл на рассмотрение апелляции и заверил, что не передавал спецслужбам РФ секретную информацию о ВСУ

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Мариенко Андрей / УНИАН

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверяет, что у него нет доступа к государственной тайне и он не передавал российским спецслужбам РФ секретную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил 21 мая, перед началом рассмотрения апелляции на назначенную ему меру пресечения.

«Я никогда не владел секретной информацией все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой Администрации [президента Украины]. После этого в течение 15 лет я не был допущен к секретным данным», — сказал нардеп.

В ответ на вопрос о неофициальном общении с боевиками на Донбассе в 2014 году Медведчук сказал, что «вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые были предоставлены по мирному урегулированию».

«Я участвовал в переговорах для того, чтобы достичь договоренностей, главная стратегическая цель которых — мирное урегулирование на Донбассе», — отметил Медведчук и добавил, что не передавал никаких гарантий лидерам «ЛНР» и «ДНР» от Украины, потому что не имел на это полномочий.

Также Медведчук рассказал о переговорах по электроснабжению.

«Я вел переговоры по принципиальным поставкам электроэнергии в Украину, и такой договор власть подписала и заключила. Участия в переговорах по заключению контракта и подписанию самого контракта я никогда не принимал», — подчеркнул он.

Говоря о своих встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко, Медведчук отметил, что встречался с ним с 2014-го по 2018 год, «пока мы не разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц».

«Я знаю, что ничего нового нет, доказательства, которые были предметом подозрения, предметом обоснования пресечения остались прежними, недопустимыми. Они не говорят об объективности и справедливости в процессе подготовки подозрения», — заявил он и еще раз назвал выдвинутые в его адрес подозрения «незаконными». Их, по его мнению, нужно отменить, как и избранную меру пресечения.

Отметим, заседание Киевского апелляционного суда было запланировано на 12:00, но началось с почти получасовым опозданием. В суд Медведчук зашел со своими однопартийцами, в частности Вадимом Рабиновичем и Ильей Кивой.