Чув, що ЄС виключив Україну із «зеленого» списку. Тепер я не зможу поїхати до Європи? Насправді, усе не так погано, особливо якщо ви вакциновані. Оновлений туристичний гід «Бабеля»

Що це за «зелений» список?

Це перелік безпечних для подорожей країн, складений з огляду на темпи вакцинації та поширення коронавірусу. Вирішує, хто буде у цьому списку, Рада Європейського Союзу. На це рішення впливають такі критерії:

не більше ніж 75 нових випадків ковіду на 100 тисяч мешканців за останні 14 днів, стабільна ситуація чи тенденція до зменшення кількості нових випадків;

не менше ніж 300 тестів на 100 тисяч мешканців за попередні 7 днів;

не більше ніж 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів.

Цей список оновлюється раз на два тижні. І головне — рішення Ради ЄС лише рекомендаційне. Це означає, що кожна країна-член Євросоюзу самостійно вирішуватиме, чи забороняти українцям вʼїзд.

І що вирішили країни ЄС?

Наразі 16 країн ЄС підтвердили, що не закриватимуться для українців: Польща, Латвія, Греція, Франція, Словаччина, Кіпр, Естонія, Швеція, Хорватія, Чехія, Данія, Австрія, Бельгія, Іспанія, Ірландія та Нідерланди.

Важливо: не всі ці країни схвалили китайську вакцину CoronaVac. Поки що з цим щепленням можна вʼїхати тільки до Греції, Іспанії, Словаччини, Естонії, Швеції, Хорватії, Австрії, Нідерландів та Кіпру. Тому перед поїздкою краще уточнити останні оновлення щодо схвалених вакцин у конкретній країні.

Польща. Необхідна повна вакцинація або довідка польською чи англійською мовою про те, що ви перехворіли на ковід не раніше ніж за 6 місяців до перетину кордону. Якщо вакцини немає, то карантин на 10 днів. Його можна скоротити, якщо за 7 днів після вʼїзду здати негативний тест. Перед вʼїздом до Польщі ви маєте заповнити цю форму.

Латвія. Залишається відкритою для українців, котрі повністю вакцинувалися. Без сертифіката про вакцинацію вʼїзд дозволений лише для певних категорій громадян України (ось їх список). Але їм доведеться відбути 10-денну самоізоляцію і зробити тест на ковід до та після прибуття в Латвію. Також потрібно заповнити таку анкету не пізніше ніж за два дні до вʼїзду.

Греція. За 24 години до вʼїзду потрібно заповнити спеціальну форму PLF. Після цього на пошту має прийти QR-код із підтвердженням, його потрібно буде показати при вʼїзді. Також для вʼїзду потрібен сертифікат про вакцинацію з QR-кодом. Інші варіанти: негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до вʼїзду; негативний тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 48 годин до прибуття; довідка про перенесену коронавірусну хворобу або наявність антитіл, видана через 30 днів після дати першого позитивного тесту та чинна протягом 180 днів після нього. Будьте готові до того, що при вʼїзді вам вимірюватимуть температуру і при підозрі на ковід зроблять безкоштовний тест. Якщо він буде позитивним, доведеться пройти ізоляцію у спеціальному готелі. Витрати на проживання бере на себе Греція.

Франція. За своїми внутрішніми правилами Франція внесла Україну до «червоної» зони, але для вакцинованих українців вʼїзд відкритий. Іншим потрібен документ із підтвердженням «нагальної необхідності» вʼїзду, негативні тести та 10-денна самоізоляція після прибуття.

Словаччина. Відкрита для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Решті доведеться відбути 10-денний карантин. Його можна скоротити, якщо на пʼятий день зробити негативний тест. Перед вʼїздом потрібно обовʼязково зареєструватися на цьому сайті. Підтвердження про реєстрацію треба показати на кордоні, а ще його можуть попросити будь-якої миті вже на території Словаччини.

Кіпр. Тут умови для українців не змінилися: повна вакцинація чи негативні тести до та після прибуття. Копію сертифіката про вакцинацію потрібно завантажити на цьому сайті за 48 годин до вильоту.

Естонія. Потрібен сертифікат про повну вакцинацію. Якщо його немає, потрібно за 72 години до вʼїзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин — експрес-тест на антитіла. Невакциновані туристи також мають відсидіти на самоізоляції 10 днів. При вʼїзді потрібно заповнити «коронавірусну» декларацію.

Швеція. Залишається відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту, зробленого за 72 години до прибуття.

Хорватія. Умови такі: сертифікат про вакцинацію; або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж 72 години до вʼїзду або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до прибуття; або медична довідка про перенесений COVID-19 та одну дозу вакцини протягом 8 місяців після зараження; або позитивний результат ПЛР- чи експрес-тесту на антиген, який підтверджує, що ви одужали від вірусної інфекції. І останній варіант — 10-денна самоізоляція, її можна скоротити, якщо зробити негативний тест на території Хорватії, але платити за нього доведеться власним коштом.

Чехія. Головна умова — сертифікат про повну вакцинацію. Невакциновані українці не зможуть потрапити до Чехії без поважної причини. Перед вʼїздом обовʼязково потрібно заповнити спеціальний формуляр.

Данія. Данський уряд вніс Україну до свого списку країн «із дуже високим ризиком інфікування COVID-19». Але потрапити до Данії можна. Потрібен сертифікат про повну вакцинацію або про те, що ви одужали від ковіду. Якщо немає сертифіката, доведеться зробити ПЛР-тест протягом 24 годин після прибуття в Данію та відбути 10-денну самоізоляцію. Зменшити її термін можна після негативного тесту на четвертий день.

Австрія. Із сертифікатом повної вакцинації в Австрію можна потрапити без додаткової реєстрації та обовʼязкового карантину. В іншому разі доведеться заповнити онлайн-форму, зробити ПЛР- чи експрес-тест на антиген і відбути 10-денний карантин. Скоротити його можна після негативного тесту на пʼятий день.

Бельгія. Уряд Бельгії спочатку заборонив вʼїзд навіть вакцинованим українцям. Але потім бельгійці передумали та дозволили вʼїжджати із сертифікатом про повну вакцинацію. Якщо сертифіката немає, то потрібен зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки ПЛР-тест і сертифікат про «важливість» поїздки, виданий бельгійським посольством або консульством. Перед поїздкою всім потрібно заповнити спеціальну форму.

Іспанія. Тут Україна з 15 листопада в «зоні ризику», але потрапити до Іспанії можна. Потрібен сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест чи тест на антиген. Або довідка про одужання, яка визнаватиметься протягом 180 днів. Перед поїздкою необхідно заповнити формуляр санітарного контролю.

Ірландія. Потрапити сюди можна за умови повної вакцинації, сертифіката про одужання чи негативного ПЛР-тесту. Тест на антиген не підходить. Перед приїздом необхідно заповнити форму контактних даних. Але головне — не забудьте, що вам потрібна ірландська віза.

Нідерланди. Тут правила вʼїзду для українців посилили. Крім сертифіката про повну вакцинацію, потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вʼїзду, або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 24 години до прибуття. Також із собою потрібно мати роздруковану та заповнену «Декларацію про вакцинацію».

А що решта країн?

А решта поки що просто не змінювали свої правила вʼїзду для українців. Наприклад, у Болгарію, як і раніше, не можна просто так потрапити навіть із сертифікатом про вакцинацію. Але все може змінитися будь-якої миті. Тож перед поїздкою краще уточнити інформацію на сайті МЗС країни, до якої ви прямуєте. Також за оновленнями правил вʼїзду в різні країни можна стежити на інтерактивній мапі на сайті українського МЗС.

А дітям потрібні сертифікати та тести?

Дітям до 6 років — не потрібні. У дітей від 6 до 12 років у деяких країнах можуть вимагати негативний тест. А у країнах на кшталт Польщі, Франції та Іспанії для дітей з 12 років діють такі ж правила для вʼїзду, що й для дорослих. В Україні вже можна записати на вакцинацію дитину від 12 років. Про всі нюанси дитячої вакцинації в Україні можна почитати тут.

Після повернення в Україну мені потрібно на карантин?

Якщо є сертифікат про вакцинацію, то не потрібно. Якщо сертифіката немає, то є два варіанти. Перший: встановити додаток «Вдома» на 72 години — поки не отримаєте результат тесту на коронавірус. При цьому більше не потрібно регулярно проходити контроль за даними геолокації та відсилати селфі. Другий: не встановлювати програму і відбути 14-денний карантин.

А коли нас повернуть до «зеленого» списку ЄС?

Коли ситуація з коронавірусом в України покращиться. Поки що з усіх українських регіонів у «жовтій» зоні карантину перебувають Кіровоградська та Тернопільська області; Закарпатська, Чернівецька, Полтавська та Харківська — у «помаранчевій», а решта разом із Києвом — у «червоній».

Але міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко налаштований оптимістично та сподівається, що наступного тижня, з 22 листопада, деякі області зможуть вийти з «червоної» зони.

«Бабель» завжди відкритий для ваших донатів! Для цього не потрібний ані сертифікат, ані тест.