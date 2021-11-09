Бельгія заборонила в’їзд навіть вакцинованим туристам із України

Уряд Бельгії ввів обмеження на в’їзд навіть вакцинованих українців. Тепер вони зможуть це зробити лише у разі наявності поважної причини.

Про це повідомляється на офіційному інформаційному сайті Бельгії щодо пандемії коронавірусу.

Україну перенесли до переліку «червоних» — тобто країн із високим ризиком поширенням інфекції. Люди, які перебувають в цих країнах протягом останніх 14 днів, можуть в’їхати в Бельгію лише з визначених причин:

Мають громадянство Бельгії;

Мають посвідку про проживання у Бельгії;

Діти чи партнер людини мають громадянство чи посвідку про проживання у Бельгії;

Їдуть через Бельгію до іншої країни-члена ЄС чи Шенгенської зони, і мають її громадянство або посвідку про проживання;

Мають дипломатичний паспорт або є співробітниками міжнародних організацій;

Їдуть через Бельгію транзитом, не покидаючи транзитної зони аеропорту;

Присутність людини необхідна для нацбезпеки Бельгії.

Перед в’їздом до Бельгії такі люди обов’язково повинні заповнити онлайн-форму. Також потрібно надати ПЛР-тест перед в’їздом і пройти тестування на 1-й день та 7-й день після прибуття. Потрібно буде ще й сидіти 10 днів на карантині. Усі ці обмеження застосовуються навіть і для вакцинованих людей.