Бельгия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Правительство Бельгии ввело ограничения на въезд даже вакцинированных украинцев. Теперь они смогут это сделать только при наличии уважительной причины.

Об этом сообщается на официальном информационном сайте Бельгии по поводу пандемии коронавируса.

Украину перенесли в список «красных» — то есть стран с высоким риском распространением инфекции. Люди, которые находятся в этих странах за последние 14 дней, могут въехать в Бельгию только по определенным причинам:

Имеют гражданство Бельгии;

Имеют вид на жительство в Бельгии;

Дети или партнер человека имеют гражданство или вид на жительство в Бельгии;

Едут через Бельгию в другую страну-член ЕС или Шенгенскую зону, и имеют ее гражданство или вид на жительство;

Имеют дипломатический паспорт или являются сотрудниками международных организаций;

Едут через Бельгию транзитом, не покидая транзитную зону аэропорта;

Присутствие человека необходимо для нацбезопасности Бельгии.

Перед въездом в Бельгию, такие люди обязательно должны заполнить онлайн-форму. Также нужно предоставить ПЦР-тест перед въездом и пройти тестирование на 1-й и 7-й день по прибытии. Нужно будет еще сидеть 10 дней на карантине. Все эти ограничения используются даже и для вакцинированных людей.