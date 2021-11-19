Слышал, что ЕС исключил Украину из «зеленого» списка. Теперь я не смогу поехать в Европу? На самом деле все не так плохо, особенно если вы вакцинированы. Обновленный туристический гид «Бабеля»

Что это за «зеленый» список?

Это перечень безопасных для путешествий стран, составленный с учетом темпов вакцинации и распространения коронавируса. Решает, кто будет в этом списке, Совет Европейского Союза. На это решение влияют такие критерии:

не более 75 новых случаев ковида на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

не менее 300 тестов на 100 тысяч жителей за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней.

Этот список обновляется раз в две недели. И главное — решение Совета ЕС только рекомендательное. Это значит, что каждая страна-член Евросоюза будет сама решать, запрещать ли украинцам въезд.

И что решили страны ЕС?

На сегодня 16 стран ЕС подтвердили, что не будут закрываться для украинцев: Польша, Латвия, Греция, Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Испания, Ирландия и Нидерланды.

Важно: не все эти страны одобрили китайскую вакцину CoronaVac. Пока с этой прививкой можно въехать только в Грецию, Испанию, Словакию, Эстонию, Швецию, Хорватию, Австрию, Нидерланды и на Кипр. Поэтому перед поездкой лучше уточнить последние обновления по поводу одобренных вакцин в конкретной стране.

Польша. Необходима полная вакцинация либо справка на польском или английском языке о том, что вы переболели ковидом не раньше чем за 6 месяцев до пересечения границы. Если вакцины нет, тогда карантин на 10 дней. Его можно сократить, если через 7 дней после въезда сдать негативный тест. Перед въездом в Польшу турист должен заполнить эту форму.

Латвия. Остается открытой для полностью вакцинированных украинцев. Без сертификата о вакцинации разрешен въезд только для определенных категорий граждан Украины (вот их список). Но им придется отправиться на 10-дневную самоизоляцию и сделать тест на ковид до и после прибытия в Латвию. Также нужно заполнить вот такую анкету не позднее чем за два дня до въезда.

Греция. За 24 часа до въезда нужно заполнить специальную форму PLF. После этого на почту должен прийти QR-код с подтверждением, его нужно будет показать при въезде. Также для въезда потребуется сертификат о вакцинации с QR-кодом. Другие варианты: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда; отрицательный тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия; справка о перенесенной коронавирусной болезни или наличии антител, выданная через 30 дней после даты первого положительного теста и действительная в течение 180 дней после него. Будьте готовы к тому, что при въезде вам измерят температуру и при подозрении на ковид сделают бесплатный тест. Если он будет положительным, придется отправиться на изоляцию в специальный отель. Расходы на проживание берет на себя Греция.

Франция. По своим внутренним правилам Франция внесла Украину в «красную» зону. Но для полностью вакцинированных украинцев въезд открыт. Остальным нужен документ с подтверждением «насущной необходимости» въезда, негативные тесты и 10-дневная самоизоляция по прибытии.

Словакия. Открыта для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Остальным придется отправиться на 10-дневный карантин. Его можно сократить, если на пятый день сдать негативный тест. Перед въездом надо обязательно зарегистрироваться на этом сайте. Подтверждение о регистрации нужно будет показать на границе, а еще его могут попросить в любой момент уже на территории Словакии.

Кипр. Здесь условия для украинцев не изменились: полная вакцинация либо отрицательные тесты до и после прибытия. Копию сертификата о вакцинации нужно загрузить на этом сайте за 48 часов до вылета.

Эстония. Нужен сертификат о полной вакцинации. Если его нет, то за 72 часа до въезда надо сделать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-тест на антитела. Невакцинированным туристам также придется отсидеть на самоизоляции 10 дней. При въезде нужно будет заполнить «коронавирусную» декларацию.

Швеция. Остается открытой для украинцев при условии полной вакцинации либо негативного теста, сделанного за 72 часа до прибытия.

Хорватия. Условия такие: сертификат о вакцинации; либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда, или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее чем за 48 часов до въезда; либо медицинская справка о перенесенном COVID-19 и об одной дозе вакцины в течение 8 месяцев после заражения; либо положительный результат ПЦР- или экспресс-теста на антиген, который подтверждает, что вы выздоровели от вирусной инфекции. И последний вариант — 10-дневная самоизоляция, ее можно сократить, если сдать негативный тест на территории Хорватии, но делать его придется за свой счет.

Чехия. Главное условие — сертификат о полной вакцинации. Невакцинированные украинцы не смогут попасть в Чехию без уважительной причины. Перед въездом обязательно нужно заполнить специальный формуляр.

Дания. Датское правительство внесло Украину в свой список стран «с очень высоким риском инфицирования COVID-19». Но попасть в Данию можно. Нужен сертификат о полной вакцинации либо о том, что вы выздоровели от ковида. Если нет сертификата, то нужно сделать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия в Данию и пройти 10-дневную самоизоляцию. Сократить ее срок можно после негативного теста на четвертый день.

Австрия. С сертификатом полной вакцинации в Австрию можно попасть без дополнительной регистрации и обязательного карантина. В ином случае придется заполнить онлайн-форму, сделать ПЦР- или экспресс-тест на антиген и отправиться на 10-дневный карантин. Сократить его можно после негативного теста на пятый день.

Бельгия. Правительство Бельгии сначала запретило въезд даже вакцинированным украинцам. Но затем бельгийцы передумали и разрешили въезжать с сертификатом о полной вакцинации. Если сертификата нет, то нужен сделанный не позднее чем за 72 часа до поездки ПЦР-тест и сертификат о «важности» поездки, выданный бельгийским посольством или консульством. Перед поездкой всем надо заполнить специальную форму.

Испания. Здесь Украина с 15 ноября в «зоне риска», но попасть в Испанию можно. Нужен сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест или тест на антиген, либо справка о выздоровлении, которая будет признаваться в течение 180 дней. Перед поездкой нужно заполнить формуляр санитарного контроля.

Ирландия. Попасть сюда можно при условии полной вакцинации, сертификата о выздоровлении или отрицательного ПЦР-теста. Тест на антиген не подходит. Перед приездом нужно заполнить форму контактных данных. Но главное — не забудьте, что вам нужна ирландская виза.

Нидерланды. Здесь правила въезда для украинцев ужесточили. Кроме сертификата о полной вакцинации, нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до въезда, или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее чем за 24 часа до въезда. Также с собой нужно иметь распечатанную и заполненную «Декларацию о вакцинации».

А что остальные страны?

А остальные пока просто не меняли свои правила въезда для украинцев. Например, в Болгарию по-прежнему нельзя просто так попасть даже с сертификатом о вакцинации. Но все может измениться в любой момент. Так что перед поездкой лучше уточнить информацию на сайте МИДа страны, в которую вы направляетесь. Также за обновлениями правил въезда в разные страны можно следить на интерактивной карте на сайте украинского МИДа.

А детям нужны сертификаты и тесты?

Детям до 6 лет — не нужны. У детей от 6 до 12 лет в некоторых странах могут потребовать негативный тест. А в странах вроде Польши, Франции и Испании для детей с 12 лет действуют такие же правила въезда, что и для взрослых. В Украине уже можно записать на вакцинацию ребенка от 12 лет. Обо всех нюансах детской вакцинации в Украине можно почитать здесь.

По возвращении в Украину мне нужно на карантин?

Если есть сертификат о вакцинации, то не нужно. Если сертификата нет, то есть два варианта. Первый: установить приложение «Вдома» на 72 часа — пока не получите результаты теста на коронавирус. При этом больше не нужно регулярно проходить контроль по данным геолокации и отправлять селфи. Второй: не устанавливать приложение и отправиться на 14-дневный карантин.

А когда нас вернут в «зеленый» список ЕС?

Когда ситуация с коронавирусом в Украине улучшится. Пока что из всех украинских регионов в «желтой» зоне карантина находятся Кировоградская и Тернопольская области; Закарпатская, Черновицкая, Полтавская и Харьковская — в «оранжевой», а все остальные вместе с Киевом — в «красной».

Но министр здравоохранения Виктор Ляшко настроен оптимистично и надеется, что на следующей неделе, с 22 ноября, некоторые области смогут выйти из «красной» зоны.

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