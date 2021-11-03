Хочу вакцинувати дитину від ковіду. Уже можна? А з якого віку? Сертифікат дадуть? А це взагалі безпечно? Батьки запитують — ми відповідаємо

Наприкінці жовтня МОЗ дозволив масову вакцинацію дітей, але із застереженнями. У дитини мають бути всі обовʼязкові щеплення від 10 захворювань : туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Зробити їх можна безкоштовно. Ось календар профілактичних щеплень для дітей. Важливо памʼятати: між вакцинацією від ковіду та іншими щепленнями потрібно зробити двотижневу паузу. Виняток — екстрена вакцинація від ковіду та вакцинація проти грипу, яка не входить до списку обовʼязкових профілактичних для дітей.

Можна. Але одразу уточнимо, що йдеться виключно про групу 12+, тобто про підлітків. Вакцинувати їх в окремих випадках дозволили ще у липні . Насамперед це стосувалося дітей із груп ризику: зі складними хронічними захворюваннями, цукровим діабетом, ослабленим імунітетом або після трансплантації. У цих випадках ковід може мати тяжкий перебіг і загрожувати серйозними ускладненнями.

Дитина може сама піти і зробити щеплення?

Якщо їй 16 років і вона має список усіх рутинних щеплень, то так. Якщо 12—15 років, то потрібна згода та присутність батьків чи опікунів.

Чим прищеплюють дітей і чи це безпечно?

В Україні дітей прищеплюють лише однією вакциною — Comirnaty від Pfizer-BioNTec. Вакцинація відбувається за тією ж схемою, що й у дорослих — дві дози з інтервалом 21—28 діб. Записатися на щеплення можна у будь-якому зручному центрі вакцинації (ось їх список по всій Україні). Але для початку туди потрібно зателефонувати та уточнити, чи є там вакцина Comirnaty. У жовтні в Україні було близько двох мільйонів доз цієї вакцини. За останні чотири місяці нею прищепили 22,5 тисячі дітей.

Цю вакцину схвалено Всесвітньою організацією охорони здоровʼя, зокрема й для дітей віком від 12 років. Ефективність проти так званого «дикого» варіанта коронавірусу, який вперше виявили в китайському Ухані, — 95 відсотків. Згідно з результатами досліджень, вона ефективна проти штаму «альфа» на 93,7 відсотка, проти штаму «дельта» — на 88 відсотків.

Вакцина має протипоказання. Як і у випадку з дорослими, експерти не радять прищеплювати дітей з алергією на компоненти вакцини (ось її склад). Що ж до побічних ефектів, то у вакцинованих Pfizer дітей дуже рідко траплявся міокардит — запалення серцевого мʼяза. Якщо після першої дози у дітей болить у грудях, частішає серцебиття, зʼявляється задишка, блідість, другу дозу лікарі рекомендують відкласти. Детально всі протипоказання описані у документі Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

А що із сертифікатом вакцинації — як його можна отримати?

Другого листопада у додатку «Дія» зʼявилася можливість отримати цифровий сертифікат про вакцинацію дитини, яка отримала хоча б одну дозу вакцини. Генерувати його можуть батьки у своєму додатку. Для цього потрібно: встановити останню версію «Дії», авторизуватися, додати свідоцтво про народження дитини, у меню «Послуги» обрати «COVID-сертифікати» та надіслати запит, після чого сертифікат дитини має підтягнутися у додатку. Ось детальна відеоінструкція.

А з 14 років діти самі можуть авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-карті або біометричному паспорті. Ось відеоінструкція, як це зробити.

Паперовий сертифікат можна отримати після двох доз. Після першої вам можуть видати довідку зразка 063/о.

Інші країни також прищеплюють дітей?

Так, уже кілька місяців. Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTec використовують США, Канада, Австралія, Японія, Велика Британія, країни ЄС — загалом понад 100 країн світу. В Ізраїлі ця вікова група вже може зробити третю бустерну дозу.