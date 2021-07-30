МОЗ рекомендує в окремих випадках вакцинувати від коронавірусу дітей, старших за 12 років. Що для цього треба?

Міністерство охорони здоровʼя рекомендує в окремих випадках вакцинувати препаратом Pfizer дітей, старших за 12 років.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Вакцинувати слід, якщо:

дитина має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19;

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Pfizer, та має документи на підтвердження цього

Для отримання щеплення батьки дітей 12—15 років або самі дити віком 16—17 років звертаються до педіатра або сімейного лікаря дитини. Лікар може видати документ, який свідчитиме про наявність у дитини супутньої патології та відсутність протипоказань до щеплення вакциною Pfizer, а також документи, які свідчитимуть про необхідність вакцинувати дитину для виїзду закордон.

Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти: list.covid19.gov.ua) та, якщо там є вакцина Pfizer, записати дитину на щеплення.