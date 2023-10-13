Справа Князєва: Суд виніс вирок адвокату Горецькому

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклали прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури й адвокат Олег Горецький, якого викрили на хабарі у $2,7 мільйона разом з ексголовою Верховного суду Всеволодом Князєвим.

Про це пише пресслужба САП.

Горецького визнали винним у пособництві в наданні хабаря і в шахрайстві. Суд призначив йому пʼять років умовно з іспитовим строком у 3 роки. Адвокат має співпрацювати зі стороною обвинувачення та перерахувати 21 мільйон гривень на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів»

Вилучені під чпс розслідування 29 мільйонів гривень підуть на підтримку Збройних сил України. Також з Горецького стягнуть $350 тисяч спеціальної конфіскації.

На початку жовтня САП і НАБУ завершили досудове розслідування у справі Князєва. Його дії кваліфікували як одержання хабаря в особливо великому розмірі (4 ст. 368 ККУ).