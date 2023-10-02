Справа Князєва: Адвокат Горецький пішов на угоду з прокурором САП

До Вищого антикорупційного суду надійшла угода про визнання винуватості між прокурором САП і фігурантом справи про підкуп Верховного суду та його колишнього очільника Всеволода Князєва адвокатом Олегом Горецьким.
Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на ухвалу слідчої судді ВАКС, яка опублікована в судовому реєстрі.
В ухвалі йдеться, що 25 вересня справу щодо Горецького виділили в окреме провадження. Йому інкримінують пособництво в наданні хабаря та шахрайство.
Деталі угоди невідомі, однак за законом, окрім визнання винуватості у вчиненні злочину, фігурант зобоʼязаний співпрацювати зі слідством у викритті інших підозрюваних чи злочинів.
- 15 травня стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
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- Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 8 серпня відмовилася змінювати запобіжний захід адвокату Горецькому, але зменшила йому заставу.