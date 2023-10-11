Данія розраховує передати Україні перші F-16 навесні наступного року

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 в березні-квітні 2024 року, але попереду ще багато роботи.

Про це на полях саміту «Рамштайн» заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

«Ми розраховуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати першу допомогу бойової авіації Україні. Але є багато роботи, щоб українці змогли впоратися з літаками на тих місцях, де вони мають стояти», — зазначив він і додав, що швідкість передачі залежить від підготовки пілотів і технічного персоналу.

Міністр наголосив на важливості того, що Україна повинна мати можливості утримувати винищувачі та захищати їх від атак росіян.