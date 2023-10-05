Європарламент засудив збройний напад Азербайджану на Нагірний Карабах

Європейський парламент засудив напад Азербайджану на Нагірний Карабах 19 вересня. Про це йдеться в резолюції, яку підтримав 491 євродепутат.

На думку парламентарів, дії Азербайджану є грубим порушенням міжнародного права і прав людини. Масову втечу вірмен із Нагірного Карабаху депутати порівняли з етнічними чистками.

Європарламент закликав ЄС і держави-члени негайно запропонувати всю необхідну допомогу Вірменії, яка зіткнулася з напливом біженців. Депутати вимагають розслідування зловживань, скоєних азербайджанськими армійцями, що можуть бути воєнними злочинами.

Крім того, парламентарі закликали ЄС переглянути відносини з Баку і запровадити санкції проти азербайджанських урядовців.

«Розвиток стратегічного партнерства з такою країною, як Азербайджан, що відверто порушує міжнародне право та міжнародні зобовʼязання і має тривожну історію з правами людини, є несумісним із цілями зовнішньої політики ЄС», — ідеться в резолюції.

Що сталося в Нагірному Карабаху?

Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни. 20 вересня Азербайджан висунув вимоги — розпуск уряду невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та роззброєння всіх її формувань. Сили НКР після цього почали здавати техніку і зброю, а вірмени — залишати Нагірний Карабах. Азербайджан починає реінтеграцію регіону і вже представив план.

Невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) офіційно припинить своє існування 1 січня 2024 року.