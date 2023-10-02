Азербайджан створив «план реінтеграції» вірмен Нагірного Карабаху

Адміністрація президента Азербайджану Ільхама Алієва опублікувала план «реінтеграції» вірмен Нагірного Карабаху.

Про це пише пресслужба.

Там зазначають, що уповноважений президента у звʼязках з вірменським населенням регіону обговорив плани з вірменами в містах Євлах і Ходжали.

Реінтеграцію проводитимуть у межах територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану й на основі азербайджанських Конституції, законів і міжнародних обовʼязків.

План нібито гарантує рівність прав і свобод, безпеку кожного мешканця «незалежно від етнічної, релігійної чи мовної приналежності». Вірменам обіцяють право на збереження і розвиток своєї культури, а також вільне спілкування вірменською.

Адмініструвати території, де живуть вірмени, будуть спеціальні представництва президента Азербайджану. До їхньої роботи можуть залучити й місцевих. Громадський порядок охоронятимуть органи внутрішніх справ Азербайджану. У мешканців Нагірного Карабаху вилучать усю зброю.

Основною валютою буде азербайджанський манат.

Азербайджан обіцяє «протягом певного періоду» довести інфраструктуру (освіта, охорона здоровʼя, енергетика, газ, вода, звʼязок тощо) до середнього в Азербайджані рівня.

Мешканцям регіону запропонують податкові, митні та інші пільги, фермерам — субсидії та звільнення від усіх податків, крім земельного.