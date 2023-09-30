МЗС України: Білорусь планує зустріч іноземних дипломатів із викраденими українськими дітьми

За даними Міністерства закордонних справ України, влада Білорусі планує 4 жовтня влаштувати зустріч іноземних дипломатів із депортованими українськими дітьми. Зустріч планують у так званих «місцях проживання, навчання і оздоровлення».
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Дітей депортували з окупованих російськими військами міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк. У МЗС кажуть, що влада Білорусі намагається прикритися міжнародними представниками, аби легалізувати депортацію українських дітей.
Відомство закликало дипломатичні представництва утриматися від пропагандистської поїздки й нагадало, що за нормами міжнародного права примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин.
«Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду продовжимо роботу, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей», — додали в МЗС.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмена рф Марії Львовї-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей в росію, хоча в самій рф казали про понад 700 тисяч дітей. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 23 травня 2023 року білоруська опозиція заявила, що Білорусь брала участь у депортації та вивезла 2 150 українських дітей, зокрема сиріт віком від 6 до 15 років. Їх відправили до білоруських таборів і санаторіїв. Українська прокуратура після того почала розслідування.
- У липні Центр нацспротиву повідомляв, що до депортацій причетний член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.