МЗС України: Білорусь планує зустріч іноземних дипломатів із викраденими українськими дітьми

За даними Міністерства закордонних справ України, влада Білорусі планує 4 жовтня влаштувати зустріч іноземних дипломатів із депортованими українськими дітьми. Зустріч планують у так званих «місцях проживання, навчання і оздоровлення».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Дітей депортували з окупованих російськими військами міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк. У МЗС кажуть, що влада Білорусі намагається прикритися міжнародними представниками, аби легалізувати депортацію українських дітей.

Відомство закликало дипломатичні представництва утриматися від пропагандистської поїздки й нагадало, що за нормами міжнародного права примусова депортація дітей може кваліфікуватися як воєнний злочин.

«Як на рівні національного розслідування, так і в рамках розслідування Міжнародного кримінального суду продовжимо роботу, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, які скоїли злочини проти українських дітей», — додали в МЗС.