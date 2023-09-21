Зеленський уперше зустрівся з президентом Бразилії

Президент Володимир Зеленський уперше особисто зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Це відбулося у США.

За словами українського лідера, між ними була відверта й конструктивна розмова. Зеленський і Лула доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру.

Бразильський представник продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру.