Президент Зеленський прибув до Нью-Йорка. Він виступить у Генасамблеї ООН і зустрінеться з Байденом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. У вечірньому відеозверненні він розповів про плани на цей візит.

Одразу з аеропорту президент поїде до українських бійців, які проходять лікування та реабілітацію в США.

Далі Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, Саміті цілей сталого розвитку і Радбезі.

У Вашингтоні він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу та військовим керівництвом союзників. Також у планах — зустрічі з американським бізнесом, журналістами і громадою.