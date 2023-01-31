Президент Бразилії відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard. Про це його просив канцлер Шольц

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для німецьких зеніток Gepard, попри прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відвідав Бразилію з офіційним візитом.

Про це пише DW.

Натомість Лула да Сілва запропонував бути посередником у переговорах між Україною та росією та залучити до цього процесу лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Новий президент Бразилії прямо не засудив агресію росії проти України. За його словами, Москва «припустилася класичної помилки», напавши на іншу країну, і вчинила «неправильно». Він також говорив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.