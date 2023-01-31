Президент Бразилії відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard. Про це його просив канцлер Шольц

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що його країна не постачатиме Україні снаряди для німецьких зеніток Gepard, попри прохання канцлера Німеччини Олафа Шольца, який відвідав Бразилію з офіційним візитом.
Про це пише DW.
Натомість Лула да Сілва запропонував бути посередником у переговорах між Україною та росією та залучити до цього процесу лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
Новий президент Бразилії прямо не засудив агресію росії проти України. За його словами, Москва «припустилася класичної помилки», напавши на іншу країну, і вчинила «неправильно». Він також говорив, що справжні причини конфлікту здаються йому не такими очевидними.
- 31 жовтня 2022 року у Бразилії у другому турі виборів обрали нового президента. Із 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо Лула да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.
- Інасіо Лула да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але вже у 2019-му вийшов на волю. У 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.