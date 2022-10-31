У Бразилії на виборах президента переміг опозиціонер Лула да Сілва. Болсонару не визнав поразку

У Бразилії у другому турі виборів обрали нового президента. З 50,9% голосів переміг опозиційний кандидат Луїз Інасіо «Лула» да Сілва. Чинний президент Жаїр Болсонару набрав 49,1% голосів.
Про це повідомляють ВВС та Reuters.
Лула вже заявив, що готовий прийняти управління країною. З перемогою його привітали лідери США, Канади, Франції та інших країн. Болсонару свою поразку, однак, не визнав. ЗМІ пишуть, що він може вивести свої прихильників на протести.
Болсонару ще у минулому році відкрито критикував бразильську систему електронного голосування, заявляючи, що вона не захищена від шахраїв. Ніяких доказів він не надавав, а його опоненти казали, що заява була сигналом про його майбутнє невизнання виборів, у яких він програє.
- Лула да Сілва вже був президентом Бразилії з 2003 по 2011 рік. У липні 2017 року він отримав 9,5 року позбавлення волі за корупцію, але в 2019 році вийшов на волю. У 2021 році всі звинувачення на його адресу були зняті.
- У травні 2022 року Лула в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, а й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- Уряд Болсонару займав нейтралітет у війні росії проти України.