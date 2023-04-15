Президент Бразилії заявив, що США повинні припинити «заохочувати» війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир».
Про це він сказав журналістам у Пекіні наприкінці візиту, під час якого він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, цитує Bloomberg.
«Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир, Європейський Союз має почати говорити про мир», — сказав Лула.
На його думку, так міжнародна спільнота зможе «переконати» президента росії володимира путіна та лідера України Володимира Зеленського в тому, що «мир — на користь усьому світу».
- Президент Бразилії Лула да Сілва запропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- На початку 2023 року да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.