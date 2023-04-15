Президент Бразилії заявив, що США повинні припинити «заохочувати» війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир».

Про це він сказав журналістам у Пекіні наприкінці візиту, під час якого він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, цитує Bloomberg.

«Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир, Європейський Союз має почати говорити про мир», — сказав Лула.

На його думку, так міжнародна спільнота зможе «переконати» президента росії володимира путіна та лідера України Володимира Зеленського в тому, що «мир — на користь усьому світу».