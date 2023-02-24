Новообраний бразильський президент хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни

Новообраний президент Бразилії Лула да Сілва хоче стати посередником між росією та Україною для завершення війни. У МЗС росії заявили, що розглядають його пропозиції.

Про це пише TIME.

Ідея президента Бразилії полягає в тому, щоб створити групу країн, можливо разом з Індією, Китаєм та Індонезією, для посередництва у мирних переговорах між країнами.

Зусилля Лули позиціонувати Бразилію і себе як прагматичних посередників у конфлікті можуть постраждати через зроблені ним минулого року коментарі, коли він заявив, що президент України Володимир Зеленський, Сполучені Штати та Європейський Союз поділяють провину за війну. Високопоставлений український чиновник у відповідь назвав ці коментарі «спробою росії спотворити правду».

За словами двох представників уряду Бразилії, росії не було надіслано жодних офіційних пропозицій. Але Москва обговорює цю ідею на основі публічних коментарів Лули про конфлікт, і обидва чиновники розцінили зроблену в четвер заяву росії як сигнал доброї волі стосовно Лули.

Бразильські дипломати останніми днями активізували зусилля, щоб представити своїм міжнародним колегам цей план, і провели переговори про цю ідею принаймні з 21 країною під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня в Німеччині.

Лула, відповідно до традиційної зовнішньої політики Бразилії, прагнув зобразити себе посередником у конфліктах у багатополярному світі, а не автоматичним союзником США та ЄС.