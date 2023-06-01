Президент Бразилії засудив росію за вторгнення в Україну. До цього він був «на боці миру»

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив вторгнення росії в Україну. До цього він займав нейтральну позицію.

Він також підтвердив свою позицію на користь територіальної цілісності України, передає The Guardian.

Ці коментарі пролунали після зустрічі да Сілви з президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо у Бразилії.

Раніше бразильський президент заявляв, що не хоче обирати сторону у війні росії проти України, а прагне залишатися на «боці миру». Нещодавно да Сілва мав телефонну розмову з російським президентом, під час якої відхилив запрошення путіна приїхати до рф.