Путін запросив президента Бразилії відвідати росію, а той відмовився

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що відмовився від пропозиції російського диктатора володимира путіна відвідати росію.

Про це да Сілва написав у Twitter.

«Я щойно розмовляв телефоном з президентом росії володимиром путіним. Я подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі та відповів, що зараз не можу поїхати до росії», — написав президент Бразилії.

Він додав, що підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю, «спілкуватися з обома сторонами конфлікту в прагненні миру».