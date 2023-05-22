Президент Бразилії «засмучений», що не зміг зустрітися із Зеленським на саміті G7

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва «засмучений» тим, що зустріч із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7 зірвалася, бо останній запізнився.

Про це пише Reuters.

За словами бразильського президента, він чекав на двосторонню зустріч з українським колегою, але той «не зʼявився... очевидно, у нього були зустрічі, і він не зміг прийти». Лула да Сільва додав, що Зеленський «уже дорослий» і знає, що робить.

У відповідь на це Зеленський сказав, що в кожного свої графіки, тому це завадило зустрічі з Лулою. Коли його запитали на пресконференції, чи розчарований він такою ситуацією, то український президент відповів: «Я думаю, це його (Лулу да Сілву) розчаровує».