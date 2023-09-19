Президенти України й Бразилії вперше зустрінуться у Нью-Йорку

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва вперше зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Про це пише Reuters із посиланням на посольство України в Бразилії.

Лула та Зеленський вперше зустрінуться особисто. Два джерела в бразильському уряді розповіли агентству, що вони побачаться в готелі бразильського президента після його зустрічі з президентом США Джо Байденом.