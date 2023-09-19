Президенти України й Бразилії вперше зустрінуться у Нью-Йорку

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва вперше зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.
Про це пише Reuters із посиланням на посольство України в Бразилії.
Лула та Зеленський вперше зустрінуться особисто. Два джерела в бразильському уряді розповіли агентству, що вони побачаться в готелі бразильського президента після його зустрічі з президентом США Джо Байденом.
- Увечері 18 вересня Зеленський прибув до Нью-Йорка. Він виступить на Генеральній Асамблеї ООН, Саміті цілей сталого розвитку і Радбезі.
- 1 червня бразильський президент засудив вторгнення росії в Україну. До цього він займав нейтральну позицію і казав, що не хоче обирати сторону у війні росії проти України, а прагне залишатися на «боці миру».
- 22 травня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що «засмучений» тим, що зустріч із президентом Володимиром Зеленським на саміті G7 зірвалася, бо останній запізнився. За словами бразильського президента, він чекав на двосторонню зустріч з українським колегою, але той «не зʼявився... очевидно, у нього були зустрічі й він не зміг прийти». Лула да Сілва додав, що Зеленський «уже дорослий» і знає, що робить. У відповідь на це Зеленський сказав, що в кожного свої графіки, тому це завадило зустрічі з Лулою. Коли українського президента запитали на пресконференції, чи розчарований він такою ситуацією, він відповів: «Я думаю, це його (президента Бразилії) розчаровує».
- На початку 2023 року Лула да Сілва відмовився передати Україні снаряди для зеніток Gepard, а згодом заявив, що хоче стати посередником між Україною та росією для завершення війни.
- У травні 2022 року Лула да Сілва в інтервʼю TIME заявив, що у вторгненні росії в Україну винен не лише путін, але й США, ЄС і Зеленський. Він казав, що Україна мала відмовитися від шляху до ЄС і НАТО, а натомість домовлятися з росією.
- Також президент Бразилії пропонував віддати росії окупований Крим, щоб припинити її війну проти України. У МЗС України відповіли, що немає жодної причини поступатися своїми землями. Згодом він зазначив, що США мають припинити «заохочувати війну» в Україні та «почати говорити про мир». Також да Сілва заявив, що ані путін, ані Зеленський не виступають із жодними мирними ініціативами.