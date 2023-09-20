Зеленський виступив у Раді безпеки ООН — головні заяви

Президент Володимир Зеленський виступив у Раді безпеки ООН з пропозицією реформувати організацію і скасувати право вето, яким користується росія — постійний член Радбезу.
Ось головні заяви Зеленського:
- Організація у глухому куті щодо агресій. Людство вже не покладає надій на ООН, коли йдеться про захист суверенних кордонів націй. Але Україна має рішення.
- Саме росія робить ООН недієздатною і займає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу. Вето в руках агресора — ось те, що загнало ООН у глухий кут.
- Україна має рішення — реформування ООН, зокрема застосування права вето, щоб їм не користувались агресори.
- Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй усього світу, вето має долатися. А відповідні резолюції Генасамблеї мають бути обов’язковими для виконання всіма державами-членами.
- Рада безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу і розширеною за рахунок держав Азії, Африки, Європи, обох Америк і країн Тихого океану. Доступ до роботи Радбезу та його допоміжних органів повинні мати всі члени Генасамблеї, яких не визнали агресорами. Водночас участь будь-якої держави, яка почала війну, має призупинятися.
- Потрібна система превентивного запобігання агресії через попередні санкції.
- Росія має повністю вивести всі війська з України, включно з Чорноморським флотом, у межах міжнародно визнаних українських кордонів 1991 року. Україна повинна мати контроль над усіма своїми територіями й економічними зонами в Чорному й Азовському морях, а також у Керченській протоці.
- Запропонована Україною «Формула миру» повністю базується на принципах Статуту ООН і резолюцій, ухвалених Генасамблеєю.
Президент додав, що Україна готова спільно з країнами, які беруть участь у «Формулі миру», працювати над реформуванням ООН.
- Рада безпеки ООН — це орган ООН, який відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки і має право ухвалювати рішення, обовʼязкові для виконання всіма членами організації. Постійні член Радбезу — це Китай, рф, США, Велика Британія та Франція, а непостійних десятьох членів обирають терміном на два роки. Україну востаннє обирали на 2016—2017 роки. Постійні члени мають право вето, тобто можуть заблокувати будь-яке рішення, навіть якщо всі інші підтримують його.
- У січні 2023 року Україна ініціювала процес, який спрямований на виключення росії з Ради безпеки та ООН загалом, адже вона «окупувала» там місце СРСР.
- Росія завжди блокує резолюції щодо агресії проти України, тому українська сторона просить виключити рф із Радбезу ООН. У вересні 2022 року голова Європейської ради закликав позбавити росію членства, а США підтримали ідею реформувати роботу Радбезу — там пропонують змінити правила застосування права вето, а також склад.
- 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За понад півтора року великої війни члени Радбезу так і не виключили росію зі складу організації, не позбавили її можливості головування та права вето. За словами віцеканцлера Міністерства закордонних справ Естонії Мярти Волмера, більшість держав-членів Ради безпеки ООН не поділяють бажання України виключити росію з цього органу.