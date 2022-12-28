МЗС Естонії: Пропозиція України виключити росію з Радбезу ООН не має підтримки

Більшість держав-членів Ради безпеки ООН не поділяють бажання України виключити росію з цього органу.

Про це розповів віцеканцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярта Волмер.

«Це було б можливим, якби дуже велика кількість держав вважали так само, як Україна, що росія після розпаду Радянського Союзу отримала цей статус поза процедурою і незаконно, і це треба якось переглядати. Але держав, які б вважали, що це можливо і потрібно, насправді немає», — додав він.

За словами дипломата, це питання зараз безперспективне, тож слід зосередитися на тих аспектах міжнародного життя, в яких росія реально може бути ізольована.

«Це виглядає не зовсім реальною річчю і тим, на що зараз варто витрачати багато часу. Якщо справді дійде до того, що це буде винесено на голосування в Радбезі, то росія, очевидно, це заблокує. Це, очевидно, одна з причин, чому більшість держав зараз не вважають, що це буде дуже реалістичний напрям дій», — сказав Волмер.