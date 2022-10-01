Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН із засудженням анексії українських територій

Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН із засудженням анексії українських територій. Вона єдина проголосувала проти.

Про це пише пресслужба ООН.

За резолюцію, яку ініціювали США та Албанія, проголосували 10 членів Радбезу. Вона засуджувала російські «референдуми» на окупованих територіях України, а також вимагала від росії вивести свої війська з українських територій.

Чотири країни утримались: Китай, Індія, Бразилія та Габон. Однак росія наклала вето і заблокувала ухвалення резолюції.

«Одного разу йому знадобляться дві руки, щоб здатися. Сьогодні 1 самотня рука принизила Раду безпеки ООН. Відсутність необхідного лікування перетворила росію на ракову пухлину в організмі Радбезу. Її потрібно видалити, перш ніж вся система ООН почне метастазувати», — зазначив представник України в ООН Сергій Кислиця.