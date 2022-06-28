Зеленський закликав ООН виключити росію з Генасамблеї та Радбезу

Президент Володимир Зеленський закликав Організацію Обʼєднаних Націй позбавити росію повноважень в ООН. Він також зазначив, що рф мають визнати державою-терористом.

Про це він заявив під час виступу на Радбезі ООН.

«Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень в Генеральній асамблеї ООН. І це можливо, росія не має права залишатися в Радбезі. І цей шлях не занадто тернистий, як декому може здаватися, якщо виявити послідовність і належну політичну волю», — сказав він.

Зеленський зазначив, що ООН має повноваження і достатню силу, щоб це зробити. Крім цього, він нагадав, що статут ООН дозволяє створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування дій російських військових.

«Хоча росія порушує фундаментальні принципи ООН і міжнародного правопорядку, вона досі не притягнута до відповідальності саме на глобальному рівні. Вона досі залишається у структурах ООН і навіть користується привілеями крісла, яке займає, — крісла постійного члена Ради безпеки ООН», — підкреслив Зеленський.