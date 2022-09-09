США підтримали ідею реформи Радбезу ООН — хочуть змінити право вето

У США підтримали ідею реформувати роботу Ради Безпеки ООН. Там хочуть змінити правила застосування права вето, а також склад Радбезу.

Про це заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише Anadolu.

«Ми просуватимемо зусилля щодо реформування Ради Безпеки ООН. Це включає такі зусилля, як наше співавторство у резолюції про право вето, в якій постійним членам пропонується пояснювати своє право вето Генеральній Асамблеї», — зазначила вона.

Також вона підкреслила, що Рада Безпеки ООН має краще відображати нинішні реалії та враховувати всі географічні особливості та точки зору інших країн.

«Ми не повинні захищати нестійкий та застарілий статус-кво. Натомість ми маємо продемонструвати гнучкість і готовність йти на компроміс в імʼя більшої переконливості та легітимності», — заявила Лінда Томас-Грінфілд.