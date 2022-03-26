Зеленський вимагає реформувати міжнародні інституції через погрози росії застосувати ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Дельфійському форумі (Катар) заявив про необхідність повного реформування міжнародних інституцій через те, що росія погрожує світу ядерною зброєю і не несе за це покарання.

Він наголосив, що рф користується «привілеями» у міжнародних організаціях завдяки своєму ядерному статусу і вдається до шантажу.

«Несправедливість — це основа того, що Росія робить проти нас, проти України, користуючись своїми привілеями в міжнародних організаціях, а також страхом застосування ядерної зброї, страхом, який Росія навмисне постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі. Зараз у світі серйозна дискусія на політичному рівні: що робити, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю або іншу зброю масового ураження, зокрема хімічну», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що у 1990-х роках Україна віддала третій за потужністю ядерний арсенал і отримала за це письмові обіцянки безпеки, які зараз не діють. Тому, дивлячись на це, інші держави теж зроблять висновок, що і їм потрібна ядерна зброя, щоб вберегтися від нападу.

«Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку», — сказав Зеленський.