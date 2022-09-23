Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав позбавити росію членства в Радбезі ООН через війну в Україні.

Про це він заявив 23 вересня у виступі на Генеральній асамблеї ООН.

«Коли постійний член Ради безпеки ООН розпочинає невпровоковану і нічим не виправдану війну, війну, засуджену Генеральною асамблеєю ООН, його відсторонення від Ради безпеки має бути автоматичним», — наголосив глава Євроради.

Мішель додав, що вибір ЄС — це повага до кордонів, а не агресія, це співпраця, а не загрози, і це порядок, що ґрунтується на правилах, а не закон найсильнішого.