Україна ініціювала процес виключення росії з ООН

Україна ініціювала процес, який спрямований на виключення росії з Ради Безпеки ООН і Організації загалом, адже вона «окупувала» там місце СРСР.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив 26 грудня.

«Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування росії в Радбезі ООН та в організації загалом — нелегітимне. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в РБ ООН — держави, яка на той момент припинила своє існування — без жодних статутних підстав на це», — заявив Кулеба.

За його словами, це грубе порушення п. 2 ст. 4 Статуту ООН, який визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в Організації. Відтак Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту у питанні легітимності перебування там рф, позбавити її статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому. Україна вважає, що росія має пройти такий самий правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни.

Однак Кулеба наголосив, що право росії входити до складу ООН загалом є сумнівним, оскільки її дії протилежні поняттю «миролюбності».