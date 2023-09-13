У Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України

У румунському повіті Тулча знайшли нові уламки безпілотників, які росія використовує для атаки на південь України. Спецгрупа прибула на місце падіння уламків, щоб взяти їх для експертизи, передає Digi24.
Близько пʼятої ранку 13 вересня правоохоронці отримали інформацію про вибух і падіння безпілотників у цьому районі.
Міноборони Румунії повідомило, що в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку, оскільки російські війська вночі атакували українську портову інфраструктуру в Рені та Ізмаїлі, поблизу кордону між Україною та Румунією.
Потім Міноборони підтвердило, що в районі населених пунктів Нуферу і Вікторія в повіті Тулча знайшли фрагменти дрона, що розлетілися на кілька десятків метрів.
Раніше цього місяця Румунія двічі фіксувала на своїй території уламки російських дронів.
- Уранці 4 вересня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що під час атаки на Ізмаїльський порт російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що російські атаки безпілотників «не становили жодної прямої військової загрози».
- Того ж дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів Shahed у Румунії.
- 5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс запевняв журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.
- За даними OSINT-аналітиків GeoConfirmed, місце детонації російського безпілотника в Румунії розташоване в районі з координатами 45.328864, 28.803601 у полі, менш ніж за півтора кілометра від прикордонного румунського села Плауру.
- 6 вересня міністр оборони Румунії все ж визнав падіння уламків безпілотника на території країни. Триває розслідування. За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, якщо виявиться, що це уламки російського безпілотника, то це буде «серйозним порушенням суверенітету й територіальної цілісності Румунії, країни-союзника НАТО».
- НАТО не побачило жодних ознак того, що знайдені уламки безпілотника опинилися на території Румунії через навмисну атаку росії на цю країну.